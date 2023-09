O Brasileirão melhorou, e muito, como produto

Outro fator importante é o processo de venda de ingressos que facilitou em muito a vida do torcedor. Comprar ingressos para assistir aos jogos hoje é uma tarefa muito mais simples do que no passado. Na grande maioria das arenas, isto é possível por meio de qualquer dispositivo conectado à Internet que pode carregar o ingresso diretamente na carteirinha de sócio ou gerar um e-ticket.



Aqui vale menção honrosa para o Allianz Parque que criou um sistema impressionante de reconhecimento facial que o fã precisa apenas levar o seu rosto para entrar no estádio. Experimentei esta tecnologia dias atrás e fiquei impressionado com a velocidade de resposta do sistema que incrementa a segurança do espetáculo e inviabiliza o cambismo.



A qualidade do espetáculo em campo também merece destaque. Aqui não me refiro ao aspecto técnico, mas sim de como o evento também melhorou em relação ao passado recente:



✔️ As medidas dos campos foram padronizadas (105x68m)

✔️ As traves são iguais em todos os estádios.

✔️ O campeonato possui um protocolo com a mesma identidade visual em todos os 380 jogos realizados.

✔️ Estes possuem um nível de atraso baixíssimo, começando no horário em quase sua totalidade.

✔️ O número de pessoas em campo também reduziu (lembra dos 58976 repórteres sufocando o Romário com microfones em 1995?), deixando um aspecto limpo para o torcedor apreciar o espetáculo.



Por fim, agora sim me refiro ao aspecto técnico. Por mais que nossos craques continuem a sair muito cedo para o futebol estrangeiro, temos sim equipes de qualidade em nossos gramados. Os clubes brasileiros passam por um período de hegemonia nas competições sul-americanas jamais visto. Se não bate campeão, ao menos lota as semifinais com representantes, indicando uma qualidade técnica superior às épocas passadas.



Jovens craques sul-americanos estão optando por jogar aqui no país, como exemplos dos convocados Augstín Cannobio (24 anos, Athletico-PR/Uruguai), Richard Ríos (23 anos, Palmeiras/Colômbia) e John Arias (25 anos, Fluminense/Colômbia). E os veteranos também, casos de Luiz Suarez (Grêmio/Uruguai), James Rodriguez (São Paulo/Colômbia) e Enner Valencia (Internacional/Equador).



Ou seja, há muita justificativa por trás do quinto lugar alcançando em média de público pelo Brasileirão. O torcedor tem muitos motivos sim para ir ao estádio, especialmente em comparação a um passado não muito distante.



A competição incrementou muito como produto gerando mais valor ao seu principal interessado que é o torcedor de clube. Se ajustes mais finos forem feitos no calendário, deixando rodadas apenas nos finais de semana, e nos ingressos, com preços mais atrativos especialmente nos jogos de menor apelo, certamente o Brasileirão poderá brigar pelo pódio neste ranking.



