Quais são os clubes com as maiores folhas salariais do mundo? Veja ranking

Clubes sauditas são novidades na lista



Com as contratações da última janela, três clubes da Arábia Saudita aparecem no top 10 das maiores folhas salariais do mundo. Além do Al-Nassr (Cristiano Ronaldo e cia.), Al-Hilal (Neymar, Malcom, etc) e Al-Ittihad (Benzema, Kanté, etc) também gastam mais de € 270 milhões por temporada com os respectivos elencos.



Vale lembrar que isto se deve, em grande parte, ao apoio econômico ilimitado do fundo soberano da Arábia Saudita, que assumiu o controle dos quatro principais clubes da liga - Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli.



Domínio da Premier League



Embora não estejam no topo, os clubes ingleses são maioria entre os 15 clubes que mais gastam com seus elencos. São seis representantes da Premier League no ranking: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Tottenham.