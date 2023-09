Como medir o retorno de patrocínios esportivos?

Etapa 2 – Definição de Métricas



Executada esta etapa vital do que a marca quer com o patrocínio, parte-se para as escolhas das métricas de resultados. Estas estão diretamente ligadas aos objetivos elegidos pela marca. Não adianta nada eu escolher uma métrica de valor de exposição de mídia quando o intuito é relacionamento, por exemplo.



As métricas de retorno para os objetivos corporativos estão ligadas às vendas das marcas patrocinadoras seja no mercado atual ou nas novas regiões de atuação. Eu sugiro esta medição para linhas específicas de produtos dos patrocinados, como, por exemplo, maionese Hellmann's da NBA e Guaraná Antarctica da Seleção Brasileira nas Copas.



Porém, quando falamos de vendas de forma geral das marcas, é importante ter cautela. As vendas de uma determinada marca podem variar por diversos motivos: macroeconomia, atributos dos produtos, concorrência, preços, distribuição, entre outros. Atribuir um crescimento/declínio a uma ação específica de marketing é sempre superficial.



Quando marcas buscam desenvolver novos produtos com os seus patrocinados, a medição pode ser relativamente direta, normalmente associada às respectivas vendas. Linhas de artigos esportivos de clubes ou atletas são possíveis de mensurar isoladamente. De outra forma, lembro em minha experiência na CBF como o acesso a atletas de alto rendimento ajuda marcas como a Gatorade a realizar testes de produto e aperfeiçoar as suas fórmulas que depois vão para o mercado. Neste caso, a quantidade e qualidade de lançamentos provenientes destas parcerias é um bom indicador de retorno para os acionistas.



O terceiro objetivo de patrocínio, relativo à marca, possui as métricas mais populares do mercado. Quando falamos de reconhecimento (awareness) de marca, é muito comum usar métricas quantitativas, como a medição de valor total de mídia trazido pelo patrocínio. Isto significa o quanto vale em reais as aparições que a marca obteve no ativo patrocinado, seja por transmissão de TV, ou aparições em plataformas digitais.



Já trabalhei com empresas como Ibope Repucom e Relo Metrics que trazem informações muito importantes que permitem aos patrocinadores entenderem quais propriedades (camisa, backdrop, placas, etc.) trazem mais visibilidade para a marca, entre outras análises. A audiência é outra métrica muito importante neste quesito reconhecimento. Quanto mais pessoas assistirem àquele conteúdo, mais aparição terá minha marca. Além dos tradicionais pontos de TV do Ibope, as métricas digitais (alcance, impressões e engajamento) tomam cada vez mais importância.