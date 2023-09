Quanto valem os direitos de transmissão do Brasileirão? Compare com Premier League e outras ligas

Quanto valem os direitos do Brasileirão?



Atualmente, o Campeonato Brasileiro gera cerca de R$ 2 bilhões anuais com a venda de direitos de transmissão. Esse valor inclui acordos para todas as plataformas (TV aberta, TV fechada e streaming) no ciclo comercial de 2019-2024.



O Grupo Globo é o grande detentor dos direitos dos 20 clubes da Série A. A única exceção é o Athletico-PR, que vendeu apenas as partidas da TV aberta para a emissora carioca.



+ Quem ganha mais? Compare salários de Cristiano Ronaldo, Neymar e outros astros da Liga Saudita



Cabe destacar que os direitos do Brasileirão foram vendidos de forma descentralizada, ou seja, cada clube negociou individualmente. Na Europa, os clubes negociam de forma coletiva, por meio das ligas (Premier League, LaLiga, etc), o que tende a aumentar o "bolo total".



A situação do Brasileirão deve mudar a partir de 2025. Após tentativa de criação de uma liga, os clubes devem vender os direitos de transmissão em blocos comerciais (Libra e Forte Futebol). As negociações com emissoras, inclusive, já estão em andamento.