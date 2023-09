“Por que Waldemar?” aprofunda o debate sobre as mudanças no Flamengo e no futebol nacional de 2003 até os dias atuais. Na época, a modalidade ganhava o status de negócio e o esporte mais popular do planeta já faturava alto com direitos de transmissão, premiações volumosas e transferências milionárias. O documentário explora como o anúncio de Waldemar foi um ponto de virada na gestão do futebol brasileiro e representou uma ruptura com o passado de amadorismo.