Artur celebra classificação do Botafogo no Mundial: ‘Missão foi concluída’

O Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Atlético de Madrid nesta segunda-feira (23), no Rose Bowl, em Los Angeles, mas confirmou a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes devido ao critério de saldo de gols. Após a partida, o atacante Artur destacou a dificuldade do duelo com a equipe espanhola no forte calor de Pasadena.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Botafogo levam cooler com cervejas antes do jogo: ‘Ambiente do Niltão’

- Acho que pelas questões do jogo, com o sol muito quente, a nossa missão foi concluída, que era a classificação. Claro que a gente veio para ganhar, mas faz parte do jogo. A gente está muito feliz pelo empenho da equipe durante OS três jogos, e agora é focar, pois estamos na próxima fase - disse Artur, após o jogo.

A equipe comandada por Renato Paiva fez, mais uma vez, boa exibição defensiva e só foi sofrer o gol aos 42 da segunda etapa, dos pés do craque Antoine Griezmann. Por ter saldo melhor nos critérios após empate triplo no confronto direto, poderia perder por até dois de diferença para avançar.

continua após a publicidade

- A gente sabe da qualidade da equipe do Atlético de Madrid, teve o sol, mas isso não é desculpa. A gente sabia que eles iam impor o jogo demais. Quando tivemos oportunidade, não fomos efetivos como no jogo com o Paris Saint-Germain, não fizemos o gol, mas agora é comemorar.

Com os resultados da rodada, o Botafogo fechou na segunda colocação, com os mesmos seis pontos do PSG. O time francês venceu o Seattle pelo placar de 2 a 0 e ficou com a liderança da chave.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O adversário do Glorioso nas oitavas de final será o primeiro colocado do Grupo A. O jogo do primeiro mata-mata será no sábado (28), às 13h (de Brasília).