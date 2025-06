Quem é o jogador mais bem pago do Real Madrid em campo no Mundial?

O Real Madrid já está escalado para enfrentar o Pachuca neste domingo (22), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H do Mundial. Com a ausência de Kylian Mbappé, internado graças a uma gastroenterite aguda, o jogador mais bem pago disponível para o clube merengue no Mundial de Clubes da Fifa passa a ser outro.

O brasileiro sensação do Real Madrid e da Seleção Brasileira será o jogador mais bem pago em campo no duelo contra o Pachuca, no Bank of America Stadium. Segundo informações do portal de finanças Capology, o camisa 7 recebe aproximadamente R$ 132.912.000 por ano, jogando pelo Real Madrid.

Vini Jr ré o jogador mais bem pago em campo pelo Real Madrid (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Ainda segundo o portal, Kylian Mbappé e David Alaba recebem salários superiores ao de Vini Jr. Porém, ambos desfalcam o Real Madrid no Mundial por problemas físicos. Alaba está recém operado de uma ruptura do menisco interno do joelho esquerdo, enquanto Mbappé desfalca o Real temporariamente, por uma gastroenterite.

💸 Brasileiros do Real Madrid: compare os salários

Fonte: Capology

Jogador Salário anual (€) Salário anual (R$) Vini Jr €20.800.000 R$ 132.912.000 Endrick €4.100.000 R$ 26.199.000 Éder Militão €14.600.000 R$ 93.294.000 Rodrygo €12.500.000 R$ 79.875.000

Real é escalado com surpresa contra o Pachuca

A surpresa ficou na parte ofensiva: Rodrygo foi sacado do time titular e dá lugar a Arda Güler. A alteração era projetada para a estreia; o brasileiro recebeu a oportunidade inicial, mas teve atuação apagada. Rüdiger, depois de quase dois meses, está disponível após recuperar-se de uma lesão, mas fica no banco de reservas.

