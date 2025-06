Simeone elogia e parabeniza Botafogo pela classificação no Mundial

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, elogiou a equipe do Botafogo, após a vitória por 1 a 0, nesta segunda-feira (23), no Estádio Rose Bowl, em Pasadena (EUA), na última rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. O resultado não foi suficiente para a classificação do time colchonero para as oitavas de final da competição.

- Quero parabenizar o adversário, que jogou muito bem, com trabalho, honestidade e coragem. Defendeu como é necessário defender. Quando se defende bem e ataca bem, claro que tem mais possibilidade de ganhar – afirmou o técnico argentino, na saída do campo, repetindo os elogios feitos pelo técnico do PSG, Luis Enrique.

A equipe espanhola terminou na terceira colocação do Grupo B, com os mesmos seis pontos de Botafogo e PSG, mas com pior saldo de gols no confronto direto entre essas três equipes. Como Diego Simeone já havia previsto após a goleada sofrida para o PSG por 4 a 0, na estreia no torneio, o saldo de gols foi decisivo para a definição dos classificados no grupo.

O time francês terminou em primeiro lugar, com saldo de três gols, o Botafogo ficou em segundo com saldo zero, e o time colchonero foi eliminado com saldo negativo de três gols. Na classificação geral, o Atlético terminou com melhor saldo que o Alvinegro carioca.

Simeone lamenta goleada para o PSG que foi determinante para eliminação do Atlético de Madrid (Fotyo: Patrick T. Fallon / AFP)

Simeone voltou a lamentar goleada sofrida na estreia no Mundial

- Fica a frustração de não ter podido fazer mais. Isso no final terminou nos condenando. O jogo contra o PSG nos prejudicou. No jogo de hoje, no primeiro tempo, tivemos situações para poder ir mais adiante. No lance do pênalti, houve revisão de uma jogada anterior… É mais do mesmo, mas com tranquilidade, porque fica claro o que precisamos melhorar e tudo isso nos ajuda para melhorar. Estou orgulhoso do trabalho dos jogadores, demos tudo que tínhamos e ganhamos dois jogos – comentou o técnico do Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

Diego Simeone se referiu ao lance em que o VAR chamou o árbitro de campo César Ramos para rever um lance no final do primeiro tempo. O volante Gregore chegou a cometer pênalti em Julián Alvárez, mas na disputa de bola anterior o atacante norueguês Sorloth cometeu falta em Jair Cunha, que foi a marcação que prevaleceu na jogada.