Rival do Palmeiras: quanto ganham os astros do Inter Miami, ex-Barcelona?

O Palmeiras terá pela frente na noite desta segunda-feira (23) o Inter Miami, adversário direto na briga por uma vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes e que tem em seu elenco nomes estrelados do mundo do futebol. O clube da MLS tem um quarteto de ídolos do Barcelona, liderados por Lionel Messi, e que são os nomes mais qualificados da equipe norte-americana. O protagonismo também reflete na folha salarial, já que eles têm os maiores salários do time.

Ao lado de Messi, completam a lista o lateral esquerdo Jordi Alba, atuou no Barcelona onze temporadas, o volante Sergio Busquets, cria da base do time espanhol que jogou profissionalmente de 2008 a 2023, e o centroavante Luis Suárez, que vestiu a camisa do Barça entre 2014 e 2020. O atacante uruguaio foi o último a chegar, no começo de 2024.

O quarteto tem uma vantagem considerável no ranking de salários do Inter Miami. Juntos, os craques ex-Barcelona ganham US$ 23,5 milhões anuais. A alta cifra representa incríveis 92,6% do total da folha salarial bruta do clube norte-americano.

As informações são divulgados pela própria liga norte-americana de futebol. A MLS tem como regra publicar um guia salarial anual com as informações de quanto cada jogador recebe de salário e os valores extras, também chamados de Compensação Anual Garantida Média, e que incluem bônus de assinatura de contratos e marketing e taxas de agentes.

Veja os salários dos atros do Inter Miami

No quarteto, Jordi Alba é o que ganha menos. O lateral esquerdo espanhol recebe, segundo a plataforma, US$ 1,25 milhão, ou R$ 6,89 milhões na cotação, por temporada. Se forem consideradas as compensações, o valor sobe para US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 8,2 milhões na cotação atualizada. O uruguaio Suárez aparece no ranking com o mesmo valor de US$ 1,5 milhão (R$ 8,2 milhões) de salário base, porém não há alteração na cifra quando são levadas em considerações os adicionais.

Nos dois primeiros lugares estão Messi e Busquets. Chama a atenção a distância da dupla para os outros companheiros de time. O volante espanhol aparece com pouco menos de US$ 8,5 milhões, ou quase R$ 47 milhões, de salário anual. Há um adicional de de pouco mais de US$ 274 mil (R$ 1,5 mi) de adicional pelas compensações, o que transforma o salário final do meia em pouco mais de R$ 48,3 milhões.

O salário de Busquets, apesar de ser bem acima de Alba e Suárez, ainda fica abaixo do camisa 10, craque e capitão argentino. Lionel Messi é o jogador de maior salário do Inter Miami e, segundo os dados divulgados pelo Capology, recebe US$ 12 milhões, equivalente a R$ 66,1 milhões a cada temporada na MLS. Porém, ao analisar o adicional de compensação, o número cresce consideravelmente.

A Compensação Anual Garantida Média de Messi no Inter Miami chega a quase US$ 8,5 milhões (R$ 46,8 mi). O valor total embolsado pelo craque argentino é de US$ 20,44 milhões, o que corresponde a R$ 112,7 milhões por temporada.

O valor põe o camisa 10 como o jogador de maior salário entre todos os atletas da MLS e ainda supera as folhas salarias completas de 22 dos 29 clubes da liga norte-americana. O argentino faz parte de um projeto da equipe do Inter Miami e da própria MLS na expansão de marca do futebol no país, que recebe o atual Mundial de Clubes e será a casa da próxima Copa do Mundo de seleções.