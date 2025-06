Brasileiros superam premiação de europeus no Mundial; veja valores

A segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025 chegou ao fim com os quatro clubes brasileiros invictos e liderando suas respectivas chaves. Além do bom desempenho esportivo, os times do Brasil já começam a se destacar também fora de campo: superaram diversos clubes europeus em valores acumulados de premiação, graças ao desempenho na fase inicial.

O Flamengo é quem lidera o ranking entre os brasileiros. Com duas vitórias e vaga já assegurada nas oitavas, o Rubro-Negro soma US$ 26,71 milhões em premiações da Fifa. Logo atrás, vem o Botafogo, com duas vitórias e US$ 19,21 milhões garantidos.

📊 Premiação dos brasileiros no Mundial

🔴 Flamengo : US$ 26,71 mi (duas vitórias + classificação)

: US$ 26,71 mi (duas vitórias + classificação) ⚫ Botafogo : US$ 19,21 mi (duas vitórias)

: US$ 19,21 mi (duas vitórias) ⚪ Fluminense : US$ 18,21 mi (uma vitória e um empate)

: US$ 18,21 mi (uma vitória e um empate) 🟢 Palmeiras: US$ 18,21 mi (uma vitória e um empate)

Todos iniciaram o torneio com a cota fixa de US$ 15,21 milhões.

💶 Acima de rivais europeus

Apesar de ainda estarem longe de gigantes como Real Madrid e Manchester City, os clubes brasileiros já deixaram para trás alguns tradicionais nomes da Europa no ranking de premiação acumulada:

Atlético de Madrid – US$ 24,04 mi

Porto – US$ 18,42 mi

Benfica – US$ 18,12 mi

Red Bull Salzburg – US$ 15,81 mi

O desempenho dos brasileiros contrasta com a expectativa inicial de domínio absoluto dos europeus também nas cifras. O sucesso na fase de grupos se reflete diretamente nos cofres dos clubes — cada vitória vale US$ 2 milhões e cada empate US$ 1 milhão, além dos US$ 7,5 milhões pagos pela vaga nas oitavas.

🔜 O que vem por aí?

A terceira rodada, que começa nesta segunda-feira (23), será decisiva. A depender dos resultados, os clubes brasileiros podem engordar ainda mais suas premiações e seguir firmes rumo às fases eliminatórias — onde os prêmios aumentam consideravelmente.

O Mundial segue dentro de campo, mas também é uma disputa milionária fora dele. E, por enquanto, o Brasil está ganhando nos dois tabuleiros.

