De Beckham aos irmãos bilionários: veja fortuna dos donos do Inter Miami

Palmeiras e Inter Miami se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Em campo, dois times em busca da classificação às oitavas. Fora dele, o clube da Flórida é comandado por um trio poderoso: o ex-jogador David Beckham e os irmãos bilionários Jorge e Jose Mas.

🤑 Fortunas dentro e fora dos gramados

David Beckham, ídolo do futebol inglês, é o nome mais conhecido do grupo que comanda o Inter Miami. Aos 50 anos, o ex-jogador transformou sua imagem em uma marca global. Revelado pelo Manchester United e estrela do Real Madrid, ele também atuou no LA Galaxy, Milan e PSG. Fora de campo, construiu um império como garoto-propaganda de marcas como Adidas, Samsung, Maserati e PepsiCo.

A fortuna de Beckham é estimada em US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões), segundo a imprensa britânica. A presença dele foi essencial para atrair visibilidade e patrocinadores ao Inter Miami desde a fundação do clube, em 2018.

👔 Os irmãos Mas e o poder financeiro

Apesar da fama de Beckham, quem banca de fato o projeto é a dupla Jorge e Jose Mas. Filhos de imigrantes cubanos, os empresários construíram um império no setor de engenharia, telecomunicações e infraestrutura.

Jorge Mas, o rosto mais presente no futebol, é presidente do Inter Miami e tem uma fortuna estimada em US$ 2,7 bilhões (R$ 14,9 bilhões), segundo a Forbes. Ele comanda a MasTec, multinacional de energia e construção criada a partir do negócio da família. Jose, seu irmão, é CEO da empresa.

Além do clube da Flórida, Jorge também é dono de 51% das ações do Real Zaragoza, da Espanha, desde 2022.

