Premiação do Mundial de Clubes: quanto vale a vaga nas oitavas?

A fase de grupos do Mundial de Clubes entra em sua reta final nesta segunda-feira (23), com o início da terceira e última rodada. Até aqui, clubes como Flamengo e Bayern já garantiram a classificação antecipada para as oitavas de final, mas a maior parte das vagas será decidida nos próximos dias.

Além da emoção em campo, está em jogo um incentivo financeiro nada desprezível. A Fifa vai pagar US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 41,2 milhões) a cada time que avançar para a fase de mata-mata. O valor representa um salto na arrecadação dos clubes que seguem vivos na competição.

💰 Como funciona a premiação do Mundial de Clubes?

A Fifa anunciou antes do torneio que distribuirá US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões) em premiações, considerando tanto a participação fixa quanto o desempenho esportivo.

🔹 Cotas fixas por continente:

Essas cotas são atribuídas apenas pela participação na fase de grupos, com base no ranking da Fifa e na força comercial dos continentes:

Europa: entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões

entre e América do Sul: US$ 15,21 milhões

América do Norte, Ásia e África: US$ 9,55 milhões

Oceania: US$ 3,58 milhões

🔹 Bônus por desempenho:

Além da cota fixa, os clubes recebem premiações conforme avançam de fase:

Vitória na fase de grupos: US$ 2 milhões

Empate na fase de grupos: US$ 1 milhão

Oitavas de final: US$ 7,5 milhões

Quartas de final: US$ 13,125 milhões

Semifinais: US$ 21 milhões

Vice-campeão: US$ 30 milhões

Campeão: US$ 40 milhões

📊 Vaga vale ouro

Somando a cota de participação, as vitórias na primeira fase e a classificação para as oitavas, os clubes brasileiro podem já garantir mais de US$ 28 milhões (R$ 154 milhões) nesta semana. Para todos, a chance de turbinar os cofres passa diretamente por um bom desempenho nesta terceira rodada.

A decisão está perto, e a classificação agora vale mais do que prestígio: vale milhões de dólares.

