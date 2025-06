Qual o tamanho do abismo financeiro entre Atlético de Madrid e Botafogo?

O Botafogo decide nesta segunda-feira (23) a sua vida no Mundial de Clubes. Líder do Grupo B com seis pontos, o Glorioso enfrenta o Atlético de Madrid, às 16h (de Brasília), no histórico Rose Bowl, em Pasadena, pela terceira e última rodada da fase de grupos.

Com três pontos de vantagem sobre o próprio Atleti e o Paris Saint-Germain, o clube carioca precisa apenas de um empate para garantir a primeira colocação da chave. Uma eliminação só viria com uma derrota por três ou mais gols de diferença, somada a uma vitória do PSG sobre o Seattle Sounders.

📊 Finanças de Botafogo e Atlético de Madrid

Dentro de campo, o duelo promete equilíbrio. Fora dele, no entanto, os números mostram um abismo financeiro entre os clubes.

💶 Receita recorrente anual (sem venda de jogadores):

Atlético de Madrid: € 409,5 milhões (R$ 2,59 bilhões)

(R$ 2,59 bilhões) Botafogo: R$ 480 milhões (estimativa – Relatório Convocados)

💵 Folha salarial anual:

Atlético de Madrid: € 266 milhões (R$ 1,68 bilhão)

(R$ 1,68 bilhão) Botafogo: R$ 290 milhões (estimativa – Relatório Convocados)

💰 Valor de mercado do elenco (Transfermarkt):

Atlético de Madrid: € 508,5 milhões

Botafogo: € 163,2 milhões

Mesmo em seu melhor momento no século, o Botafogo opera com menos da metade do valor de mercado do rival espanhol e uma receita cerca de cinco vezes menor que a do clube madrilenho.

🏦 Estrutura de gestão

A SAF do Botafogo é controlada pelo empresário John Textor, que também investe em clubes como Lyon (FRA), RWD Molenbeek (BEL) e Crystal Palace (ING). O Atlético de Madrid também opera como um clube-empresa, tendo Miguel Ángel Gil Marín como dono majoritário e CEO, além do presidente Enrique Cerezo, também acionista.

Mesmo com uma disparidade tão evidente, o clube brasileiro chega à última rodada com chances reais de garantir o primeiro lugar de seu grupo. A partida será mais do que um teste esportivo: é também um choque entre estruturas, modelos e orçamentos.

