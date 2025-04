Bahia x Inter na Libertadores: duelo é marcado pelo equilíbrio financeiro

Bahia e Internacional duelam na noite desta quinta-feira (3) pela rodada de abertura do Grupo F na Libertadores e protagonizam um dos duelos mais equilibrados desta primeira fase da competição continental. Isso porque o Esquadrão de Aço e o Colorado estão entre dez equipes mais valiosas do torneio. Neste recorte, são os únicos clubes do topo da lista que estão na mesma chave e vão se enfrentar na primeira etapa da copa.

Os times brasileiros lideram a lista das equipes com maior valor de mercado nesta Libertadores. No top 10 da copa, seis dos clubes são brasileiros, além de outros quatro argentinos. No total, são sete representantes do Brasil na edição de 2025 e apenas o Fortaleza está fora das dez primeiras posições. Os dados usados para montar a lista são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

O Internacional é a 5ª melhor equipe no ranking de valor de mercado. O clube gaúcho é avaliado em pouco mais de R$ 600 milhões, enquanto o Bahia vem logo depois na lista, cotado em R$ 562 milhões. As equipes têm uma ampla vantagem em relação aos outros dois concorrentes, o Atlético Nacional-COL e o Nacional-URU.

O time colombiano é o 18º entre as 32 equipes da Libertadores com maior valor de mercado. Na lista, o clube de Medellín é cotado em pouco mais de R$ 162 milhões, enquanto o Nacional de Montevidéu é avaliado em quase R$ 115 milhões. Os dois já se enfrentaram pela 1ª rodada e o Atlético Nacional venceu os uruguaios em casa por 3 a 0.

Bahia x Internacional se enfrentam na 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Atletas mais valiosos de Bahia x Internacional

No elenco do Internacional, o jogador com maior valor de mercado é o zagueiro Vitão, avaliado em 10 milhões de euros, pouco mais de R$ 62 milhões, seguido de Rafel Borré e Wesley, com 8 milhões de euros (R$ 49 milhões) completando o top 3. O ponta Gabriel Carvalho, de apenas 17 anos, tem valor de mercado de 12 milhões de euros (R$ 74 mi), mas o jovem está lesionado e já foi negociado com o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita.

No Bahia, Rogério Ceni tem um trio empatado à frente como os jogadores de maior valor de mercado. A lista inicia com Luciano Rodrigues, uruguaio de 22 anos contratado no meio de 2024 por pouco mais de R$ 65 milhões, a maior contratação da história do clube. O atleta é avaliado em 8 milhões de euros (R$ 49 milhões), empatado com Rodrigo Nestor, meia emprestado pelo São Paulo, e Jean Lucas, contratado em 2024 junto ao Santos.