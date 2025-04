Guia da Libertadores: Internacional chega em busca pelo tri

A Copa Libertadores da América começa na quinta-feira (3) para o campeão gaúcho, e o Internacional chega em busca pelo tri. Campeão em 2006 e 2010, o Colorado quer entrar para o seleto grupo de brasileiros que têm três taças: Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo. O time do técnico Roger Machado estreia às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Como chega o Inter para a Libertadores 2025

Após conquistar o Estadual, o Internacional tem três competições para disputar no resto da temporada: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. É consenso no Beira-Rio, dos dirigentes à comissão técnica, dos jogadores aos funcionários, que não há prioridade. Cada partida será uma final.

O elenco mostrou força durante o Gauchão quando o time perdeu seis titulares – quatro por lesão e dois por negociações (um desses acabou ficando). Os reservas entraram e deram conta do recado – com destaque para Vitinho, Carbonero e Valencia marcando gols decisivos.

O Estadual foi conquistado de forma invicta, o que não acontecia desde 2009. Com destaque para a defesa. Anthoni mostrou segurança no gol, bem guarnecido pela dupla Vitão e Victor Gabriel – que começa o Nacional lesionado. Além do cão de guarda Fernando à frente da zaga.

Elenco para a busca do tri

Ainda na busca por um lateral-direito, o Internacional ainda não divulgou a lisa de inscritos para a competição continental. Esse, porém, é o grupo que vem trabalhando como o técnico Roger Machado.

Goleiros

Numeração Nome 1 Sergio Rochet 12 Ivan 22 Kauan Jesus 24 Anthoni 32 Diego Esser 36 Henrique Menke

Laterais

Numeração Nome 6 Yan 15 Bruno Gomes 23 Nathan 26 Bernabei 35 Braian Aguirre 2 Ramon 42 Pablo

Zagueiros

Numeração Nome 3 Agustín Rogel 4 Vitão 18 Juninho 20 Clayton Sampaio 25 Gabriel Mercado 30 Evertow 40 João Dalla 41 Victor Gabriel 46 Pedro Kauã 27 Kaique Rocha

Volantes

Numeração Nome 5 Fernando 8 Bruno Henrique 16 Ronaldo 29 Thiago Maia 43 Bernardo Jacob 39 Luis Otávio 33 Diego Rosa

Meias

Numeração Nome 10 Alan Patrick 11 Óscar Romero 14 Kauan Alves 17 Bruno Tabata 31 Allex 34 Gabriel Carvalho 37 Yago Noal 47 Gustavo Prado 50 Gustavo dos Santos

Atacantes

Numeração Nome 7 Carbonero 9 Crysthyan 13 Enner Valencia 19 Rafael Borré 21 Wesley 28 Vitinho 38 Marlinho 45 Lucca 49 Ricardo Mathias 48 Lucas Pelosi 44 João Victor

Técnico do Internacional

Contratado em julho de 2024, Roger Machado acumula 38 partidas na casamata colorada. São 22 vitórias, 11 empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 67,5%. No Gauchão foram 12 partidas, com três empates e nove vitórias, e 83,3% de aproveitamento. Pode conquistar a América pela segunda vez. A primeira foi em 1995, como jogador, pelo Grêmio. O feito o colocaria ao lado de Renato Portaluppi como únicos brasileiros a terem esse feito.

Jogos do Inter na Libertadores 2025

A primeira fase da Libertadores será disputada toda até a parada em junho para o Mundial de Clubes. Até lá, o Alvirrubro terá seis partidas. Confira:

Bahia - 3/4 - 19h - Arena Fonte Nova

3/4 - 19h - Arena Fonte Nova Atlético Nacional - 9/4 - 19h - Beira-Rio

9/4 - 19h - Beira-Rio Nacional - 22/4 - 21h30min - Beira-Rio

22/4 - 21h30min - Beira-Rio Atlético Nacional - 8/5 - 21h30 - Atanásio Girardot

8/5 - 21h30 - Atanásio Girardot Nacional - 15/5 - 19h - Gran Parque Central

15/5 - 19h - Gran Parque Central Bahia - 28/5- 19h - Beira-Rio

O Grupo F, o grupo da morte

O Grupo F é um dos mais equilibrados da competição continental. Tem um tricampeão (Nacional), dois bicampeões (Atlético Nacional e Internacional) e um clube e ascensão (o Bahia), braço do Grupo City no Brasil. O Nacional marca presença na Libertadores desde 1995, sem interrupções, mas é só isso. Todos os times, porém, chegam boas chances de ficar com uma das vagas pra as oitavas de final.

Atlético Nacional-COL

Clube de Medellín, o Atlético Nacional é bicampeão da Libertadores – 1989 e 2016. Maior campeão do seu país, com 18 taças, é o atual detentor do Torneo Clausura e está em segundo no Apertura. Manda seus jogos no estádio Atanasio Girardot. É comandado pelo Javier Gandolfi, e tem como destaques o centroavante Alfredo Morelos (emprestado pelo Santos); o goleiro Ospina, que ex-seleção colombiana; o meia Edwin Cardona, que passou pelo Boca Juniors; e o volante Mateus Uribe, ex-Porto.

Alfredo Morelos estava no Santos antes de chegar a Medellín. Foto: Raul Baretta / Santos FC

Nacional-URU

Tricampeão da América e presente na Libertadores desde 1995, sem falhar uma só, o Nacional dispensa apresentações aos colorados. Desde a final de 1980, vencida pelo tricolor montevideano, foram 12 confrontos, incluindo quatro confrontos em 2006, ano em que o Internacional conquistou a América. O Bolso tem os atacantes uruguaios Nico López, ex-Inter, e Gonzalo Carneiro, ex-São Paulo, além do chileno Eduardo Vargas, ex-Grêmio e Atlético-MG, como destaque. No domingo (30), após a derrota por 2 a 1 para o Juventud, no Parque Central, o clube demitiu o técnico Martin Lasarte.

Nico López passou pelo Internacional entre 2016 e 2019. Ricardo Duarte/Internacional

Bahia

Conhecido do Internacional pelo Brasileirão, o Bahia volta a Libertadores, novamente na mesma chave o Colorado. Em 1989, os dois clubes se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para cada lado. Campeão estadual, é comandado por Rogério Ceni, com destaque para o meia Everton Ribeiro, o centroavante Willian José, o volante Jean Lucas, e o lateral-direito Gilberto, bem como os pontas Erick Pulga e Ademir.