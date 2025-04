No primeiro jogo do grupo F da Libertadores, que tem Bahia e Internacional e é considerado por muitos o grupo da morte, o Atlético Nacional (COL) levou a melhor e venceu o Nacional (URU) com autoridade por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, em Medellín, na Colômbia.

Luciano Boggio e Juan Zapata em Atlético Nacional x Nacional-URU. (foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

O atacante Hinestroza foi o responsável por abrir o placar no estádio Atanasio Girardot, aos 46 minutos do primeiro tempo. Logo no início da segunda etapa, o time da casa ampliou com Viveros, aos nove minutos, em finalização dentro da área. Já aos 26 minutos, o atacante Morelos, ex-Santos, tratou de fechar a conta em 3 a 0.

Confronto entre Bahia e Internacional

Bahia e Inter ainda se enfrentam na Libertadores e assistiram esse confronto entre Atlético Nacional e Nacional de camarote. Às 19h desta quinta-feira (horário de Brasília) as duas equipes brasileiras jogam na Arena Fonte Nova para fechar a primeira rodada do grupo F. Tricolor e Colorado, inclusive, se enfrentaram nas quartas de final da Libertadores de 1989, a última partida do time baiano no torneio continental antes de 2025.

