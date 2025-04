Botafogo define prioridade por Cauly, mas Bahia bate martelo sobre negociação

O Botafogo detectou quais as principais lacunas no elenco e definiu sua prioridade para a janela doméstica. O meia Cauly, do Bahia, é um dos alvos da diretoria alvinegra, mas ainda não recebeu proposta. A negociação é considerada difícil já que o Tricolor não pretende ceder o jogador, segundo informações do jornalista André Hernan.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Botafogo atinge marca negativa entre clubes da Série A

Após o encerramento da primeira janela, o clube considerava o elenco fechado. Mas, com a chegada do novo treinador, foi identificada a necessidade de um novo armador. O meio-campista é um velho conhecido de Renato Paiva, que o treinou durante sua passagem pelo Tricolor de Aço em 2023 e vê com bons olhos a chegada do jogador.

Porém, os planos alvinegros foram frustrados pela decisão do Bahia, que decidiu que não vai negociar o meia. A diretoria baiana entende que só aceitaria iniciar conversas por trocas envolvendo Savarino ou Igor Jesus, pilares do time carioca. Dessa forma, é difícil que a negociação tenha um desfecho positivo.

continua após a publicidade

Com Renato Paiva, Cauly viveu a sua melhor temporada na carreira. Ambos chegaram no início de 2023, na primeira temporada do Bahia sob a gestão do Grupo City. Com o treinador, o o jogador marcou oito gols e distribuiu cinco assistências em 35 jogos, sendo 31 como titular.

O Botafogo segue no mercado em busca de reforços. Cristaldo, do Grêmio, é mais um alvo do Alvinegro, que ainda não apresentou propostas.

➡️ ANÁLISE: Botafogo sofre para encontrar soluções em derrota na estreia da Libertadores

A equipe volta a campo no próximo sábado (5), contra o Juventude, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. Renato Paiva terá a volta de Savarino para o confronto.

continua após a publicidade