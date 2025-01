Bahia faz mercado calculado, mas abre o bolso em novos investimentos; veja números

A gestão do Grupo City elevou a intensidade do Bahia no Mercado da Bola. Após mudar bastante seu elenco de 2023 para 2024, o Esquadrão está sendo mais pontual nesta janela de transferências, o que não impediu o time de abrir o bolso. O reflexo disso pode ser percebido no seu top 5 de contratações da história, que tem dois jogadores contratados deste período. Essa lista, aliás, engloba as maiores transferências de todo o futebol nordestino.

O mais recente deles foi o zagueiro argentino Santiago Ramos Mingo, de 23 anos, do Defensa y Justicia, que chegou em um acordo em definitivo por volta de 4,5 milhões de dólares, o que dá quase R$ 28 milhões. Mingo se tornou o defensor mais caro da história do clube e ocupa a quarta posição mais cara contratada pelo Tricolor. O jogador, aliás, já estreou pela equipe.

Elenco do Bahia comemora gol em goleada na Copa do Nordeste. (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)

Na noite de quinta-feira, o Bahia entrou em campo pela estreia da Copa do Nordeste e goleou o Sampaio Corrêa por 4 x 0 com a presença dos reforços. Mingo foi titular na partida e fez sua estreia, assim como o meia Erick, ex-Athletico Paranaense.

O meio-campista até marcou o primeiro gol do jogo e pôde comemorar com os companheiros o sucesso da transferência. De acordo com a apuração do "Ge", Erick fechou com o Bahia por volta de R$ 29 milhões, valor um pouco menor do que foi investido no zagueiro. Por isso, o volante surge como a terceira maior contratação fechada com o Bahia.

Os outros nomes que aparecem foram contratados na outra temporada. Caio Alexandre, na quinta posição, e Jean Lucas, na segunda colocação, chegaram em janeiro de 2024. O volante ex-Fortaleza teve valores estimados em R$ 24 milhões, enquanto o jogador ex-Santos e Mônaco custou R$ 30,3 milhões.

A grande exceção é no líder dessa lista. Acordado com o Bahia na janela do meio do ano, o atacante Lucho Rodríguez fez com que o Bahia investisse R$ 65 milhões na época.

Porém, os altos investimentos não foram só nos nomes que integram a lista do top 5. Ainda nesta janela, o Bahia fechou com Erick Pulga, Michel Araujo, Rodrigo Nestor, William José e o jovem lateral Zé Guilherme, que chega por enquanto para o sub-20.

Elenco do Bahia realizou a pré-temporada em Girona, na Espanha, e fez sua estreia com o time principal. (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)

Nesta última lista citada, dois se desataca pelos valores investidos. Pulga e Araujo foram contratações que quase chegam na casa dos R$ 20 milhões. O atacante ex-Ceará teve a negociação avaliada em R$ 18 milhões, enquanto o meia do São Paulo assinou em definitivo por R$ 17 mi.

Willian José, por enquanto, sem impacto dentro de campo. O centroavante chegou de graça após passagem pelo futebol russo e anos de carreira no futebol espanhol. Rodrigo Nestor chega por empréstimo e tem cláusula de compra determinada caso cumpra metas em acordo - metas que não foram divulgadas.

O cenário, para parte da torcida, é que o time precisava de mais reforços de peso. Entretanto, a SAF tricolor entende que é preciso ser mais cauteloso, calcular melhor quais são as peças de reposição ou reforço e concentrar os investimentos nessas peças. A expectativa é que o Esquadrão feche com mais um goleiro e observe possíveis oportunidades de mercado.