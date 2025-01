O Bahia enfrenta o Sampaio Corrêa pela primeira rodada da Copa do Nordeste nesta quinta-feira (23), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Titular em 2024, Gabriel Xavier é uma das opções defensivas do técnico Rogério Ceni para o confronto. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele afirmou qual foi o atacante mais difícil de marcar no futebol brasileiro pela temporada passada.

continua após a publicidade

➡️ Gabriel Xavier define objetivo do Bahia em 2025: ‘Mudar o rótulo do clube’

Yuri Alberto, do Corinthians, e Igor Jesus, do Botafogo, foram os adversários mais fortes em 2024 para Gabriel Xavier.

— Olha, tem dois jogadores que tenho bem marcado que deram muito trabalho. Um é o Yuri Alberto, um grande jogador, mas foi apenas um jogo contra ele. Então foi uma dificuldade, mas que acabou em 90 minutos. Agora, que joguei mais vezes esse ano, foi o Igor Jesus, do Botafogo. Jogamos com ele no Brasileirão e na Copa do Brasil. Foram quatro partidas e, se eu não me engano, acho que ele jogou todas e eu também. Então, foi a pessoa que tive mais dificuldade, pela qualidade técnica e pela força, por ser um jogador bem completo — analisou Gabriel Xavier.

Amizade com Yuri Alberto

Na partida entre Corinthians e Bahia, Gabriel Xavier revelou que conversou com Yuri Alberto durante o confronto. O zagueiro assumiu que tem grande admiração pelo atacante.

continua após a publicidade

Eu estava pensando antes do jogo, porque a gente sabe o quão difícil é ser jogador no futebol brasileiro e conseguir dar a volta por cima. Mesmo de longe, a gente acompanha um pouco da repercussão, que ele estava em um momento difícil da carreira no ano. Ele conseguiu voltar a marcar e eu estava dando os parabéns para ele pelo feito. Gabriel Xavier, sobre a conversa com Yuri Alberto em campo

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Yuri Alberto foi o artilheiro do futebol brasileiro em 2024, com 31 gols em 58 jogos (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Carreira de Gabriel Xavier

Natural de Andradina, em São Paulo, Gabriel Xavier foi revelado pelo Mirassol, em 2019. Na base, ele teve passagem pelo Famalicão, do futebol português.

Após sucesso no clube do interior paulista, o zagueiro chegou ao Bahia por empréstimo na temporada seguinte, como uma aposta para o sub-20 do clube. Em 2022, foi contratado em definitivo pelo Esquadrão. Pelo Tricolor, ele soma 93 partidas, com 2 gols.

continua após a publicidade

Individualmente, 2024 foi o melhor ano da carreira profissional de Gabriel Xavier. O zagueiro atuou em 53 oportunidades, recorde na carreira. Após bom desempenho, o Bahia confirmou a renovação de contrato do zagueiro, até 2029.