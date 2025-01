Bahia faz 4 a 0 no Sampaio Côrrea na estreia na Copa do Nordeste

O Bahia teve uma estreia perfeita na Copa do Nordeste-2025. O time baiano fez 4 a 0 no Sampaio Côrrea e marcou seus três primeiros pontos na competição. O Bahia tem a mesma pontuação de América-RN, CSA e Náutico, mas lidera o grupo B pelos critérios de desempate. Já o time maranhense ocupa a última colocação da chave.

Como foi o jogo

O Bahia dominou o primeiro tempo e acumulou oportunidades de gol. Kanu já havia assustado de cabeça quando, aos 13 minutos, Erick, estreante da noite, abriu o placar.

O Tricolor manteve o ritmo e quase ampliou em outras chances, novamente com Erick em cabeceio perigoso e Rodrigo Nestor em um chute de fora da área. O Sampaio, apesar de tentar chegar ao ataque principalmente com Pimentinha, pouco conseguiu criar. A melhor oportunidade veio em uma enfiada de bola de Jô para Thiaguinho, que finalizou fraco nas mãos de Danilo Fernandes.

No final da etapa inicial, o Bahia ampliou em uma bela jogada de Ademir, que serviu Lucho para estufar as redes e consolidar a vantagem.

No segundo tempo, o Bahia manteve o ritmo intenso e seguiu pressionando a defesa do Sampaio, que teve dificuldade em evitar um placar ainda mais elástico.

Aos 10 minutos, a estratégia da equipe visitante falhou em uma cobrança de falta de Ademir. O atacante Alan James tentou cortar, mas acabou desviando contra o próprio gol, marcando o terceiro para os donos da casa.

Antes dos 30 minutos, Caio Alexandre deu um passe preciso para Ademir, que cruzou rasteiro na segunda trave. Lá estava Erick Pulga, outro estreante da noite, para empurrar para as redes e aumentar ainda mais a vantagem do Tricolor e garantindo o triunfo da equipe baiana.

A próxima rodada acontece apenas no início de fevereiro. No dia 4 do próximo mês, o Sampaio Côrrea recebe o América-RN, enquanto o Bahia terá um confronto estadual diante da Juazeirense, no dia, fora de casa.