Gabriel Xavier define objetivo do Bahia em 2025: ‘Mudar o rótulo do clube’

Titular na temporada passada, Gabriel Xavier é peça chave na defesa do Bahia neste ano para a disputa das competições regionais, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele afirmou que a equipe precisa mudar a imagem histórica do clube nos últimos anos.

— Graças a Deus a gente está buscando elevar o clube de patamar, mudar esse rótulo que o Bahia só vai brigar para não cair. A partir de agora, a gente quer colocar o time para ganhar títulos, esse é o objetivo do grupo — relata Gabriel Xavier.

Série B, luta contra o rebaixamento e campanha de Libertadores. No Bahia, Gabriel Xavier passou por diversas fases do clube. Apesar dos altos e baixos da última temporada, 2024 foi um ano histórico para o Esquadrão. A equipe se classificou para a fase pré-eliminar da Libertadores deste ano, por conta do desempenho no Brasileirão de 2024. Gabriel Xavier, por sua vez, reconhece o esforço dos jogadores na campanha.

— A gente surpreendeu muitas pessoas com nosso início de Brasileirão, foi um primeiro turno de grandes resultados. Do meio para o final a gente oscilou bastante, ficamos oito ou nove jogos sem ganhar, quase dois meses sem ganhar. Isso foi muito difícil, ainda mais por ser jogos espaçados, já que só estava tendo um jogo por semana. No final das contas, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era levar o Bahia para Libertadores, feito que o clube não conseguia há 35 ou 36 anos. Então, pode-se dizer que no final de tudo foi uma boa campanha, até porque em 2023 brigamos para não cair — analisou Gabriel Xavier, sobre a temporada do Bahia.

Individualmente, foi o melhor ano da carreira profissional de Gabriel Xavier. O zagueiro atuou em 53 oportunidades, recorde na carreira. Após bom desempenho em 2024, o Bahia confirmou a renovação de contrato do zagueiro, até 2029.

— Foi uma temporada muito positiva. Eu não fui titular absoluto em nenhum momento antes. Essa foi minha primeira temporada na vaga de titular. Comecei no banco, mas consegui o meu espaço. Agradeço ao professor que me deu a oportunidade e à torcida que ajudou muito para que isso acontecesse, mas ainda é pouco do que quero conquistar com a camisa do Bahia.

Carreira de Gabriel Xavier

Natural de Andradina, em São Paulo, Gabriel Xavier foi revelado pelo Mirassol, em 2019. Na base, ele teve passagem pelo Famalicão, do futebol português.

Após sucesso no clube do interior paulista, o zagueiro chegou ao Bahia por empréstimo na temporada seguinte, como uma aposta para o sub-20 do clube. Em 2022, foi contratado em definitivo pelo Esquadrão. Pelo Tricolor, ele soma 93 partidas, com 2 gols.

