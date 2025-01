O Bahia anunciou na tarde desta sexta-feira (17) que rescindiu contrato com a casa de apostas Esportes da Sorte, que era a patrocinadora máster da equipe desde janeiro de 2023. O clube enviou um comunicado oficial e não deu detalhes sobre os motivos da rescisão.

A Esportes da Sorte patrocina outros clubes do futebol brasileiro, como o Corinthians, Grêmio, Athletico-PR e Ceará. A empresa vive um momento conturbado depois de ter saído da lista do Governo Federal que autoriza a atuação dessas empresas no país.

Bahia iniciou a temporada 2025 ainda com o patrocínio máster da Esportes da Sorte. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Na última segunda-feira (13), a marca conseguiu uma liminar que passou a autorizar sua atuação no Brasil e ainda aguarda uma regulamentação definitiva do setor de apostas esportivas do Governo. Entretanto, o Bahia optou por encerrar a parceria de patrocínio e afirmou que agira busca novas oportunidade de mercado e, quando isso acontecer, se posicionará em público.

- O Esporte Clube Bahia SAF comunica a rescisão amigável do contrato de patrocínio com o Esporte da Sorte. O clube está explorando novas oportunidades de patrocínio master e compartilhará mais informações oportunamente - diz o comunicado oficial do Bahia.

Além do patrocínio da Esportes da Sorte a alguns clubes, a empresa também é responsável por investir diretamente na contratação do atacante holandês Memphis Depay, que atua no Corinthians. A casa de apostas ficou responsável por pagar parte dos custos de contratação do jogador.