O Bahia anunciou, na manhã deste sábado (15), uma grande marca como sua nova fornecedora de material esportivo. O clube fechou um contrato com a Puma, que vai passar a estampar sua logo na camisa do Esquadrão de Aço.

De acordo com que foi divulgado pelo Bahia, a nova fornecedora vai ser responsável pelo vestuário em todas as categorias do clube, incluindo as equipes masculina, feminina e juvenil.

No Brasil, a empresa alemã também patrocina o Palmeiras e o Red Bull Bragantino. O tempo de contrato com o Bahia não foi divulgado, mas em seu site oficial o clube baiano revelou que é um vínculo de “longo prazo”.

Camisa do Palmeiras produzida pela Puma (Foto: Reprodução)

Ainda neste sábado, o Bahia divulgou que os primeiros uniformes produzidos pela Puma serão lançados no dia 28 de março. Até lá, o clube ainda vai utilizar os uniformes confeccionados pela sua marca própria.

Confira anúncio da nova fornecedora de material esportivo do Bahia

No site oficial, Bahia revela detalhes da sua nova parceria com a Puma

Depois do anúncio da sua nova fornecedora de material esportivo, o Bahia revelou os detalhes da parceria com a Puma no seu site oficial, incluindo a data de lançamento dos novos uniformes do clube. Confira os detalhes divulgados pelo Bahia abaixo.

O Esporte Clube Bahia SAF e a PUMA anunciam hoje um novo acordo de parceria de longo prazo que fará com que a PUMA se torne a fornecedora oficial de uniformes do clube. A PUMA fornecerá vestuário, calçados e equipamentos em todas as categorias para o mais popular do Nordeste brasileiro, abrangendo as equipes masculina, feminina e juvenil.

A partir de 2025, essa será uma colaboração dinâmica que celebrará a rica história do Esquadrão e de seus torcedores por meio de design, inovação e tecnologia de ponta.

Para comemorar o início da parceria, a PUMA e o Esporte Clube Bahia SAF criaram um vídeo com o ator e comediante baiano Luís Miranda. Nele, o ator interpreta um apresentador de telejornal fictício que revela ter encontrado um animal (PUMA) em várias partes da Bahia.

O vídeo termina com o anúncio de um evento de fãs para associados e não associados para celebrar o início da parceria, que acontecerá na próxima sexta-feira (28 de março) no Trapiche Barnabé, em Salvador.

Os participantes do evento ganharão uma das novas camisas do Esporte Clube Bahia SAF para a temporada 2025. Mais informações sobre o evento no final do texto. Veja o vídeo aqui.

A parceria entre a PUMA e o Bahia, que já conquistou o título de campeão brasileiro duas vezes, faz parte da estratégia e das ambições globais da PUMA. Essa nova parceria se baseia na maior e pré-existente da PUMA com o City Football Group, que começou em 2019 com o Manchester City e agora inclui vários clubes da família CFG: Melbourne City (AUS), Lommel SK (BEL), Girona FC (ESP), Mumbai City FC (IND), Montevidéu (URU), Palermo FC (ITA) e Bolívar (BOL).

“Esta parceria entre o Esporte Clube Bahia SAF e a PUMA representa um novo marco em nossa grande história. Estamos unindo forças com uma marca global que compartilha nossa paixão e dedicação para crescer e desenvolver ainda mais o futebol. Com essa parceria, traremos produtos de alta qualidade para nossos torcedores e jogadores, respeitando nossa identidade e tradição, mas também inovando e elevando o nível do Clube dentro e fora do campo”, comenta Rafael Soares, Diretor de Marketing e Comercial do Esporte Clube Bahia SAF.

“Estamos entusiasmados com nossa conexão com o Esporte Clube Bahia SAF, um clube que ressoa profundamente com a paixão do futebol brasileiro. A parceria destaca nosso compromisso em promover a cultura do esporte para o futuro, fornecendo produtos de alto desempenho para atletas e torcedores apaixonados”, comemora a Diretora de Marketing da PUMA Brasil, Luciana Soares.

A nova coleção da PUMA com o Esporte Clube Bahia SAF será apresentada ao público no dia 28 de março de 2025 e estará disponível para venda nos canais PUMA e Bahia.