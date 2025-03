Libertadores 2025: data do sorteio da fase de grupos, potes e mais

Está tudo pronto para o início da Libertadores 2025. Com a classificação do Bahia em cima do Boston River na quinta-feira (14), todos os 32 times foram definidos. O sorteio será realizado na próxima segunda-feira (17), com a fase de grupos marcada para começar no dia 2 de abril.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao todo, serão sete brasileiros na disputa. Botafogo, atual campeão, será cabeça de chave e estará no Grupo A. Além do Alvinegro, Palmeiras, Flamengo e São Paulo estarão no Pote 1 do sorteio. O Inter figura o Pote 2, enquanto o Fortaleza fica no 3. Por se classificar via preliminar, o Bahia está no 4.

continua após a publicidade

Times do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. O Bahia é a única exceção para que brasileiros se enfrentem na primeira fase. A regra se aplica pelo fato de que a equipe de Rogério Ceni veio da fase preliminar.

➡️ Libertadores: Bahia vence Boston River no sufoco e está na fase de grupos

Confira os potes do sorteio da Libertadores 2025

Pote 1 Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing Pote 2 Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar Pote 3 Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile Pote 4 Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil e Bahia

Potes do sorteio da Libertadores 2025 (Foto: Reprodução/Libertadores)

A fase de grupos acontece entre os dias 2 de abril e 28 de maio. O sorteio do mata-mata tem previsão de ser realizado no dia de junho, com os jogos eliminatórios começando em agosto. A grande final, que ainda não tem palco definido, será dia 29 de novembro.