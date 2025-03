Bahia x Vitória: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bahia e Vitória se enfrentam pelo pirmeiro jogo da final do Campeonato Baiano, neste domingo (16), às 18h00 (de Brasília). A partida acontecerá na Arena Fonte Nova, estádio do Bahia, e terá a transmissão da TV Brasil (TV aberta), TVE Bahia (YouTube), TV Bahêa (YouTube) e TV Vitória (YouTube).

Bahia e Vitória se enfrentando pelo Campeonato Baiano (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)

O Bahia chega para a decisão após se classificar na Pré Libertadores contra o Boston River, do Uruguai, e conquistar a vaga na fase de grupo da maior competição da América do Sul. Em 2025, perdeu apenas em duas ocasiões: contra o Alagoinhas e contra o Jacuipense, ambos pelo Campeonato Baiano.

O Vitória, por sua vez, chega abatido após perder para o Naútico por 2 a 0 em pleno Barradão, e cair na 2° fase da Copa do Brasil. No entanto, essa foi a única derrota do clube no ano, que em 18 jogos, ganhou em 12 oportunidades.

Ainda na fase de grupos do Campeonato Baiano, o BaVi de número 500 terminou em empate sem gols. No retrospecto total, o Bahia tem uma larga vantagem de 194 vitórias, enquanto o Vitória ganhou 153.

Tudo sobre Bahia x Vitória (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X VITÓRIA

JOGO DE IDA - FINAL - CAMPEONATO BAIANO

🗓️ Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 18h00 (de Brasília)

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: TV Brasil (TV aberta), TVE Bahia (YouTube), TV Bahêa (YouTube) e TV Vitória (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

M. Felipe; G. Xavier, Kanu, Mingo, Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Pulga, Ademir e Lucho Rodríguez



VITÓRIA (Técnico: Tiago Carpini)

Arcanjo; Cáceres, Neris, Halter, Jamerson; Baralhas, W. Oliveira; W. Rato; Mosquito, Janderson e Lucas Braga