Libertadores: Bahia vence Boston River no sufoco e está na fase de grupos

O Bahia passou sufoco na Casa de Apostas Fonte Nova, nesta quinta-feira (13), mas venceu o Boston River-URU, por 1 a 0, gol de Jean Lucas, e garantiu classificação para a fase de grupos da Libertadores. A equipe baiana vai se juntar aos demais times brasileiros que garantiram a vaga na fase de grupos via Brasileirão: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Internacional e Fortaleza.

O Tricolor de Aço agora espera o sorteio da Conmebol na próxima segunda-feira (17), para saber os adversários da primeira fase da competição continental.

Nervoso, Bahia demorou a marcar

O Bahia começou o jogo como prometido por Rogério Ceni antes da partida, em cima do adversário. Ao mesmo tempo, os donos da casa deixavam espaço para os contra-ataques do time uruguaio.

As chances foram aparecendo para o Bahia, com Lucho Rodríguez e Everton Ribeiro, mas foi o Boston River quem chegou mais perto de marcar. Após cruzamento, Guillermo López apareceu livre, só que chutou para fora.

Torcedor do Bahia lamenta lance durante jogo contra o Boston River (Foto: Arisson Marinho/ AFP)

O segundo tempo começou da mesma maneira que o primeiro, com o Bahia em cima do time uruguaio, pressionando, mas nitidamente intranquilo porque o gol não saía. Adamo, em mais um contra-ataque, não alcançou a bola dentro da área e desperdiçou a oportunidade de abrir o placar.

Jean Lucas castigou o erro do time uruguaio. Aos 13 minutos, Luciano Juba cruzou e o camisa 6 cabeceou para abrir o placar e dar tranquilidade ao Bahia.

O Bahia passou a dominar todas as ações do jogo e começou a empilhar chances de gol, mas pecava no passe final e também na falta de pontaria.

A equipe uruguaia tentou uma pressão final, com base em lançamento para a área e por escanteios, mas sem sucesso. Os gols perdidos pelo Bahia não fizeram falta e o time comemorou a classificação após o apito final

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 BOSTON RIVER-URU

LIBERTADORES - TERCEIRA FASE PRELIMINAR

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 13/03/2025 - 21h30

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

🥅 Gols: Jean Lucas, aos 13 min do 2º T (BAH)

🟨 Cartões amarelos: Bortagaray e Maurício Vera (BOS)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Cristian Garay (CHI)

🚩 Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

🏁VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago); Caio Alexandre, Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Erick), Erick Pulga (Willian José) e Lucho Rodríguez.

BOSTON RIVER-URU (Técnico: Jádson Vieira)

Antúnez; Acosta, González, Bortagaray e Martínez; Maurício Vera (Muñoa), Barcia (Anello) e Chiappini; Amado (Gastón Peréz), López e Adamo (Alex González).