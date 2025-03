O Bahia anunciou que tem uma nova parceria estratégica no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, localizado na região metropolitana de Salvador. O clube tem acordo com a Neoenergia, empresa provada responsável pelo fornecimento no estado, para que o Tricolor passe a utilizar o mecanismo do Mercado Livre de Energia e passe a reduzir seus gastos em suas instalações.

Segundo informações do clube, o CT passará a ter energia 100% renovável, o que reduzirá em até 35% os gastos mensais. As projeções apontam que a economia pode chegar a R$ 2,2 milhões nos próximos cinco anos.

CT do Bahia fica na região metropolitana de Salvador. (Foto: EC Bahia/Divulgação)

Além da vantagem financeira, o Bahia ressalta que a medida tem como objetivo integrar mais uma ação sustentável da equipe, que passará a reduzir as emissões de CO2 na atmosfera. A estimativa é que o clube consiga evitar a emissão de cerca de 267 toneladas do gás. Essa quantidade de gases de efeito estufa (GEEs) corresponde a 742 árvores plantadas.

O CT Evaristo de Macedo abriga não só o elenco profissional do Tricolor, mas também a equipe feminina profissional e todas as categorias de base do Esquadrão das duas modalidades. Segundo o diretor de Operações e Relações Institucionais da SAF, Vitor Ferraz, o acordo com a Neoenergia atinge também metas do clube em relações às ações sociais propostas pela equipe.

- A parceria com a Neoenergia vai além do futebol e do social, com a qual já contamos com essa dobradinha no projeto Bora Bahêa Meu Bairro. É um novo momento que demonstra que o Esquadrão também está comprometido em ampliar suas metas de sustentabilidade criando, dentro do futebol, uma consciência para a importância do consumo cada vez mais eficiente de energia renovável - reitera o executivo.

O que é o Mercado Livre de Energia

O Mercado Livre de Energia é um mecanismo de negociação entre grandes empresas ou instituições e distribuidoras de energia. O objetivo é reduzir custos e melhorar a sustentabilidade dessas marcas. É possível que os consumidores negociem diretamente com a indústria e ajuste preços, quantidade de energia e período de fornecimento.

No caso do Bahia, a negociação com Neoenergia inclui uma consultoria que avalia as contas de luz dos últimos 12 meses, com o objetivo de analisar o comportamento do consumo e a demanda por energia. A mudança é autorizada para clientes ligados em média e alta tensão, com pagamentos acima de R$ 5 mil mensais.