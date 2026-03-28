Athletico lança novos uniformes de goleiro para 2026: veja fotos
Nova linha estreia neste domingo (29) contra o Botafogo
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O Athletico, em parceria com a Umbro, decidiu exaltar uma de suas maiores tradições para a temporada 2026: a "escola de goleiros" do Caju. A nova coleção de uniformes para os arqueiros rubro-negros foi lançada oficialmente neste sábado (28) e já tem data marcada para entrar em campo: será neste domingo (29), no confronto direto contra o Botafogo, em jogo atrasado do Brasileirão.
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As peças mergulham na história do Furacão, unindo o legado de Alfredo Gottardi, o lendário Caju, às glórias mais recentes alcançadas com a Amarelinha. Disponíveis nas cores azul, amarela, preta e cinza, as camisas resgatam a estética utilizada pelo clube nas décadas de 1940 e 1950.
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O apelo nostálgico é o ponto alto do design. Na frente, o nome "Athletico" aparece grafado em arco sobre a sigla CAP. Nas costas, a numeração utiliza uma tipografia de época que esconde detalhes da evolução dos escudos do clube.
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A coleção é dividida em dois eixos temáticos localizados no interior da gola:
"A Majestade do Arco": Presente nas versões azul e preta, em honra ao apelido icônico de Caju.
"Medalhas de Ouro": Nas versões amarela e cinza, celebrando Santos, Weverton e Mycael, goleiros que conquistaram o ouro olímpico (Rio 2016 e Tóquio 2020) e o Pan-Americano (Santiago 2023) enquanto defendiam o Furacão.
O Furacão estreia o novo visual contra o Botafogo, às 19h30 deste domingo, na Arena da Baixada. Além de apresentar o uniforme, o Athletico busca os três pontos para dar um salto na tabela: com 13 pontos e atualmente na sexta posição, uma vitória pode levar o time paranaense à vice-liderança da Série A.
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