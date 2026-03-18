Fluminense ou Athletico? Quem fez o gol mais rápido do Brasileirão

A sétima rodada do Brasileirão começou com gols relâmpagos nesta quarta-feira (18), que se tornaram os mais rápidos desta edição da competição. Mais cedo, na Arena da Baixada, o Athletico-PR abriu o placar contra o Cruzeiro antes do primeiro minuto com um golaço de Stiven Mendoza. Logo depois, no Maracanã, o Flumiense saiu na frente no clássico contra o Vasco com Agustín Canobbio também de forma rápida.

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Segundo o relógio da transmissão da CazéTV/Record, o gol de Stiven Mendoza saiu aos 53 segundos de jogo. Na partida entre Vasco e Fluminense, Agustín Canobbio abriu o placar também aos 53 segundos segundo o placar da Globo. Ambos os gols se tornaram os mais rápidos do Brasileirão ao superar o tento de Tomás Cuello, que fez o gol da vitória do Atlético-MG sobre o Internacional, no dia 11 de março, com um minuto e 24 segundos.

Regra da CBF

Segundo a CBF, os gols de Stiven Mendoza e Agustín Canobbio saíram no minuto um, já que todo gol é registrado com um minuto a mais, já que o tento foi realizado no ciclo do minuto seguinte.

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Como foi Athletico-PR x Cruzeiro?

Por Eduardo Statuti

Com menos de um minuto, os donos da casa saíram na frente. Mendoza acertou belo chute da entrada da área e acertou o canto direito do goleiro Matheus Cunha. Aos oito minutos, a situação ficou ainda mais complicada para a Raposa quando Rodrigo José Pereira de Lima assinalou pênalti de Matheus Henrique em Viveros. O próprio camisa 9 cobrou a penalidade, na direita, Matheus Cunha acertou o canto, mas não evitou o 2 a 0.

Athletico-PR x Cruzeiro. (Foto: Gilson Freitas/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Atrás no placar, o Cruzeiro conseguiu trabalhar melhor a bola, mas tinha sérias dificuldades para levar perigo ao gol de Santos. Já nos acréscimos, a Raposa teve uma de suas melhores chances quando Neyser escorou para Matheus Henrique, mas o camisa 8 finalizou mal. Nos instantes finais, Arroyo arriscou de longe em cobrança de falta, mas Santos defendeu.

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Na segunda etapa, Kaiki tomou a iniciativa e recolocou Cabuloso no jogo. O lateral fez boa jogada pela esquerda e passou para Neyser deslocar Santos e diminuir o placar. Pouco tempo depois, o camisa 22 tev mais uma chance, em lançamento de William, mas errou o cabeceio.

A resposta do Furacão veio com Aguirre que, de cabeça, acertou o travessão de Matheus Cunha. O Cruzeiro até tentou seguir na pressão nos minutos finais, mas os donos da casa conseguiram fechar bem os corredores.

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