Com times da Série A, sorteio define confrontos da Copa do Brasil; veja jogos

A CBF realiza nesta segunda-feira (23) o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil. A partir de agora, todos os clubes que disputam a Série A entram no torneio. O Lance! acompanha a definição dos confrontos.

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➡️Lance!TV transmite AO VIVO o sorteio dos duelos da Copa do Brasil 2026

VEJA OS CONFRONTOS DA COPA DO BRASIL:

Atlético-MG x Ceará

Cruzeiro x Goiás

Athletico-PR x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Grêmio x Confiança-SE

Vasco x Paysandu

Fortaleza x CRB-AL

*EM ATUALIZAÇÃO

Ao todo, 32 equipes ainda estão na disputa. O sorteio da Copa do Brasil inclui os 12 times que permanecem no torneio após avançarem nas quatro primeiras fases, e as equipes da elite nacional.

Para definir os confrontos, a CBF alocou os times em dois potes, com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Pelo regulamento, não havia nenhum outro tipo de restrição, o que permitiria que até cinco dos 16 duelos fossem entre equipes da Série A — Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo ficaram alocados no Pote 2; o Fortaleza, que disputa a Série B este ano, é o 13º colocado no RNC e está no Pote 1.

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Além dos jogos, o sorteio também irá definir os mandos de campo da quinta fase da Copa do Brasil. As datas-base dos jogos de ida são 22 e 23 de abril, e as de volta são 13 e 14 de maio.

O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano. Além de os times da Série A terem vaga garantida a partir desta quinta fase, o torneio agora terá final em jogo único e campo neutro. E a competição passa a dar duas vagas para a Libertadores do próximo ano: a que já estava garantida ao campeão, e uma na fase preliminar para que acabar como vice.

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Além de premiação milionária, Copa do Brasil agora dá duas vagas na Libertadores (Foto: Jhony Inacio/Gazeta Press)

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