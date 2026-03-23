Com times da Série A, sorteio define confrontos da Copa do Brasil; veja jogos
Estreia das equipes da elite nacional será no próximo mês
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A CBF realiza nesta segunda-feira (23) o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil. A partir de agora, todos os clubes que disputam a Série A entram no torneio. O Lance! acompanha a definição dos confrontos.
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VEJA OS CONFRONTOS DA COPA DO BRASIL:
Atlético-MG x Ceará
Cruzeiro x Goiás
Athletico-PR x Atlético-GO
Flamengo x Vitória
Grêmio x Confiança-SE
Vasco x Paysandu
Fortaleza x CRB-AL
*EM ATUALIZAÇÃO
Ao todo, 32 equipes ainda estão na disputa. O sorteio da Copa do Brasil inclui os 12 times que permanecem no torneio após avançarem nas quatro primeiras fases, e as equipes da elite nacional.
Para definir os confrontos, a CBF alocou os times em dois potes, com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Pelo regulamento, não havia nenhum outro tipo de restrição, o que permitiria que até cinco dos 16 duelos fossem entre equipes da Série A — Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo ficaram alocados no Pote 2; o Fortaleza, que disputa a Série B este ano, é o 13º colocado no RNC e está no Pote 1.
Além dos jogos, o sorteio também irá definir os mandos de campo da quinta fase da Copa do Brasil. As datas-base dos jogos de ida são 22 e 23 de abril, e as de volta são 13 e 14 de maio.
O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano. Além de os times da Série A terem vaga garantida a partir desta quinta fase, o torneio agora terá final em jogo único e campo neutro. E a competição passa a dar duas vagas para a Libertadores do próximo ano: a que já estava garantida ao campeão, e uma na fase preliminar para que acabar como vice.
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