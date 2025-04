Trent Alexander-Arnold, lateral-direito do Liverpool, está inclinado a um movimento ao Real Madrid. Segundo jornais espanhóis, o defensor já acertou números e valores com a equipe merengue, e deixará os Reds ao final de seu contrato, que expira em junho.

A decisão de sair da Inglaterra ainda não foi oficializada por nenhuma das partes, mas aficionados britânicos já questionam com veemência a transferência. Por isso, o Lance! perguntou, no canal de futebol internacional do WhatsApp, a opinião do público sobre o tema principal do mercado da bola europeu no momento.

Segundo o público, a melhor opção para a carreira de Arnold é destinar-se a Valdebebas para vestir a camisa dos Blancos a partir de 2025-26. Veja os números:

🖊️ Renovar com o Liverpool: 17,5% (sete votos)

✈️ Acertar com o Real Madrid: 82,5% (33 votos)

Alexander-Arnold chegou ao Liverpool com apenas seis anos, em 2004. O futebol demonstrado desde criança fez o jogador subir nas categorias até fazer sua estreia pelos profissionais em 2016, na derrota por 3 a 0 para o Middlesbrough, pela Premier League, sob o comando de Jürgen Klopp. Desde então, o lateral ganhou a titularidade de maneira indiscutível e se tornou um pilar da era do alemão no clube, além de ser importante na temporada atual para Arne Slot.

➡️ Ídolo da Inglaterra defende movimento de Arnold para o Real Madrid: ‘Jogo limpo para ele’

Alexander-Arnold está na mira do Real Madrid para a próxima temporada (Foto: Darren Staples / AFP)

🔢 Real Madrid de olho: números de Alexander-Arnold pelo Liverpool

⚽ 349 jogos

✅ 232 vitórias

🟰 64 empates

❌ 53 derrotas

🥅 22 gols

📤 87 assistências

🏆 Títulos: Champions League 2018-19, Supercopa Europeia 2019, Mundial de Clubes 2019, Premier League 2019-20, EFL Cup de 2021-22 e 2023-24, FA Cup 2021-22 e Community Shield 2022