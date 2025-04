Carlos André, também conhecido como “Carlão”, é um fisiculturista brasileiro que se destacou no cenário nacional e internacional do bodybuilding. Antes de ingressar no fisiculturismo, Carlos trabalhava como guarda municipal no Rio de Janeiro, função que desempenha desde 2012. Em entrevista ao Lance!, o atleta contou brevemente sua história, que foi da fome aos palcos de um dos maiores shows de fisiculturismo do mundo - o Arnold Classic Brasil.

Sua trajetória no fisiculturismo começou após uma transformação pessoal significativa. Anteriormente, Carlos enfrentava problemas com obesidade, pesando cerca de 140 kg. A perda de seu pai em novembro de 2020 serviu como um ponto de virada, motivando-o a adotar um estilo de vida mais saudável e a se dedicar à musculação. Em apenas um ano, ele passou de iniciante a competidor de destaque, conquistando o segundo lugar em três categorias no Arnold Classic South America 2022. 

Em outubro de 2023, Carlos André alcançou o status de atleta profissional ao conquistar seu cartão profissional no Mr. Olympia Brasil 2023. Essa conquista o posicionou como um dos principais nomes brasileiros na categoria Open do fisiculturismo. 

- Eu comecei no esporte há três anos, entre amador e profissional. Ano passado eu fiz minha estreia para o Top 5. Esse ano a gente tem muito mais ambição. Top 3 não, a gente veio para brigar pelo título. E dentro de tão pouco tempo chegar onde eu chego, eu mostro pra todo mundo que é possível. O povo brasileiro é um povo reconhecido por luta, determinação, força de vontade. É um povo que não desiste nunca. E eu tento trazer isso pro esporte, mostrar que a gente é capaz de alcançar nossos objetivos. Muita gente se motiva pela minha trajetória, pela minha história. História de luta, como muita gente ainda hoje em dia. Eu passei necessidade, passei fome. Me tornei servidor público, larguei o serviço público pra me tornar atleta. Hoje eu vivo do esporte. E além de viver do esporte e mostrar o lifestyle de um fisiculturista, eu tento levar alegria para as pessoas, que é o mais importante - contou Carlão.

Arnold Classic Brasil 2025: tudo sobre o maior evento multiesportivo da América Latina

Quinta-feira, 3 de abril

09h - Check-in e pesagem (Bodybuilding amador e Classic Physique amador)

12h - Checkin e medição (Figure amador e Women's Physique amador)

13h - Check-in e medição (Men's Physique amador)

15h - Check-in e medição (Wellness amador e Bikini amador)

17h - Check-in e press conference (Open e Wheelchair)

Sexta-feira, 4 de abril

10h - Competição amadora (Bodybuilding, Women's Physique, Figure)

Sábado, 5 de abril

10h - Competição amadora (Classic Physique, Bikini)

12h - Prévias (Open profissional)

13h - Prévias (Wellness profissional)

18h30 - Finais (Open profissional)

19h - Finais (Wellness profissional)

Domingo, 6 de abril