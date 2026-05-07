Corinthians define estreia do novo uniforme em clássico contra o São Paulo; entenda

O Corinthians fará a estreia do seu segundo uniforme diante do São Paulo, no domingo (10), em clássico pelo Brasileirão. O clube aguardava uma autorização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para usar a camisa e escolheu o modelo preto para usar diante do rival. A entidade máxima do futebol brasileiro precisa dar o aval para o clube utilizar uma camisa com um novo design ou cores. A camisa branca será usada contra o Botafogo no próximo fim de semana.

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A coleção de camisas 2026 do Corinthians faz uma homenagem à "Invasão Corinthiana", que completou 50 anos, quando cerca de 70 mil torcedores do Timão foram ao Rio de Janeiro para partida contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Brasileiro. O escudo usado também é retrô, igual ao que era usado pelo Timão na época. O lançamento oficial das camisas do Corinthians será nesta sexta-feira (8)

O modelo visitante é majoritariamente preto com listras brancas finas. Assinado pela Nike, o uniforme tem um design da gola e na barra da camisa segue o mesmo padrão usado pela Seleção Brasileira, que também é patrocinada pela marca norte-americana. O padrão branco também tem o mesmo recorte e estampa o escudo retrô do Corinthians.

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Nas redes sociais, o Corinthians publicou fotos relembrando a "Invasão Corinthiana" no Maracanã diante do Fluminense. O clube selecionou imagens que mostram as arquibancadas lotadas do estádio carioca e torcedores do clube circulando pela cidade com camisas e bandeiras do Timão.

- Que tal uma lembrança especial de quando mais de 70 mil corinthianos invadiram o Rio de Janeiro e o Maracanã para acompanhar a semifinal do Brasileirão de 1976? Após a partida terminar empatada em 1 a 1, a estrela do goleiro Tobias brilhou nos pênaltis e o Timão garantiu a classificação para a decisão do nacional - escreveu o clube na publicação.

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Ingressos para Corinthians x São Paulo

A bola rola às 18h30 para Corinthians e São Paulo e os ingressos já estão à venda. As entradas variam de R$ 80 a R$ 280. Para essa partida, excepcionalmente, o setor Oeste Inferior estará fechado e apenas o anel superior está sendo comercializado.

A proibição de venda aconteceu após uma punição do STJD por conta de um caso de injúria racial cometido contra Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, em clássico pelo Brasileirão. O Timão recorreu da decisão inicial de perda do mando de campo, o que levou o tribunal a optar pela arquibancada interditada.