O "El Clásico" que acontece neste domingo (10), às 16h, no Spotify Camp Nou, tem tudo para ser histórico. Além de ser um duelo que pode consagrar a equipe catalã como campeã da LaLiga e aprofundar a crise do seu maior rival, o confronto representa cifras bilionárias fora das quatro linhas. O embate reúne as duas instituições mais valiosas do esporte, com elencos astronômicos, patrocínios recordes e dominância absoluta nas redes sociais.

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As duas instituições mais valiosas do planeta

O portal especializado Sportico divulgou o ranking dos 50 clubes de futebol mais valiosos do mundo em 2026. Com base nos balanços da temporada 2024/2025, o levantamento confirmou o Real Madrid como a marca mais valiosa do cenário global, atingindo um valor de mercado de US$ 7,7 bilhões (aproximadamente R$ 38 bilhões).

Logo em seguida, na segunda colocação, aparece o Barcelona, com valor de mercado avaliado em US$ 6,65 bilhões (R$ 33,2 bilhões). Somados, os dois gigantes espanhóis alcançam a marca impressionante de US$ 14,35 bilhões (R$ 70,25 bilhões) em valor institucional.

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Elencos de elite e cifras individuais

O valor dos plantéis também atinge a casa dos bilhões. Segundo o site Transfermarkt, o Real Madrid possui atualmente o elenco mais caro do mundo, estimado em € 1,34 bilhão (R$ 6,56 bilhões). Já o Barcelona ocupa a quinta posição global, com um grupo avaliado em € 1,17 bilhão (R$ 5,73 bilhões).

A força financeira se reflete nos talentos individuais. Dos cinco jogadores mais valiosos da atualidade, quatro atuam nos dois gigantes espanhóis. Lamine Yamal e Kylian Mbappé lideram a lista com valor de mercado de € 200 milhões (R$ 979,10 milhões) cada, ao lado de Erling Haaland, do Manchester City. Logo atrás aparecem Pedri e o brasileiro Vinícius Junior, ambos avaliados em € 150 milhões (R$ 734,30 milhões).

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Lamine Yamal = € 200 milhões (R$ 979,10 milhões) - Barcelona

= € 200 milhões (R$ 979,10 milhões) - Barcelona Kylian Mbappé = € 200 milhões (R$ 979,10 milhões) - Real Madrid

= € 200 milhões (R$ 979,10 milhões) - Real Madrid Erling Haaland = € 200 milhões (R$ 979,10 milhões) - Manchester City

= € 200 milhões (R$ 979,10 milhões) - Manchester City Pedri = € 150 milhões (R$ 734,30 milhões) - Barcelona

= € 150 milhões (R$ 734,30 milhões) - Barcelona Vinicius Junior = € 150 milhões (R$ 734,30 milhões) - Real Madrid

Marketing e o fator Olivia Rodrigo

O Barcelona utilizará um uniforme especial para o clássico em mais uma ação estratégica com seu patrocinador master, o Spotify. A escolhida para estampar a camisa é a cantora pop Olivia Rodrigo, que se torna a artista mais jovem a ocupar o espaço principal do uniforme catalão.

A ação possui um apelo comercial agressivo. Segundo o site Footy Headlines, cada peça de edição limitada será comercializada por € 599 (cerca de R$ 3.400). Esta é a oitava ativação do tipo realizada entre o clube e a plataforma de streaming em clássicos, aproveitando a audiência massiva do confronto. A parceria com o Spotify, renovada ano passado, deve render aos cofres do Barcelona um total de € 460 milhões (R$ 2,25 bilhões) até 2034.

A marca da cantora Olivia Rodrigo estará estampada na camisa do Barcelona no El Clásico (Foto: Reprodução)

Retrospecto de ativações musicais

A estratégia de marketing começou em 2022 com o rapper Drake e, desde então, grandes nomes da música já estamparam a camisa blaugrana. Entre as bandas e artistas que participaram da ação estão Rolling Stones, Coldplay, Rosalia, Karol G, Travis Scott e Ed Sheeran.

Domínio absoluto no ambiente digital

Segundo levantamento do Observatório do Futebol (CIES) em 2025, os dois clubes ocupam as posições mais altas no ranking das redes sociais. O Real Madrid lidera como o clube mais seguido do mundo, com 474 milhões de seguidores, enquanto o Barcelona aparece na sequência com 427 milhões.

Para se ter uma dimensão da distância para o restante do mercado, a soma dos seguidores dos dois finalistas da última Champions League atinge aproximadamente 310 milhões. O volume total dos rivais espanhóis é significativamente superior a qualquer outro ecossistema de clubes no mundo.

Expectativa de arrecadação no Camp Nou

A expectativa para o clássico deste domingo é de que o recorde de bilheteria do estádio seja quebrado. Na temporada passada, o duelo gerou € 13,8 milhões (R$ 85,2 milhões) em receitas diretas, com um ticket médio de € 554 (R$ 3,4 mil). O volume financeiro esperado para este novo encontro reflete o status da partida como o maior ativo comercial da LaLiga.

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