Corinthians lança nova camisa inspirada na Invasão ao Maracanã de 1976

A Nike e o Corinthians apresentaram os novos uniformes do clube para a temporada. A coleção foi inspirada em um dos capítulos mais marcantes da história alvinegra: a Invasão Corinthiana de 1976, quando milhares de torcedores viajaram ao Rio de Janeiro para acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

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Os novos uniformes fazem referência à relação entre o clube e sua torcida, destacando o episódio da Invasão de 1976 como símbolo de mobilização dos corinthianos. Na ocasião, 70 mil torcedores deixaram São Paulo rumo ao Rio de Janeiro para acompanhar a equipe na semifinal do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

A iniciativa também estabelece um paralelo com o cenário atual, ao indicar que o acompanhamento da equipe fora de casa segue como característica recorrente. Mesmo com a Neo Química Arena como principal palco, o clube ressalta a presença constante de torcedores em diferentes cidades onde o Corinthians atua.

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— A Invasão de 1976 é uma das maiores demonstrações de paixão do futebol mundial. Nosso objetivo foi transformar essa história em uma coleção que conecta performance e estilo dentro e fora de campo. É uma honra dar novamente vida a esse momento com design, performance e significado — destaca Renato Aguiar, diretor de marketing da Fisia, distribuidora oficial da Nike no Brasil.

O Corinthians fará a estreia da nova camisa II no clássico contra o São Paulo, marcado para o dia 10 de maio, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Já o uniforme principal será utilizado pela primeira vez no confronto diante do Botafogo, no dia 17 de maio.

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Corinthians lançou os novos uniformes da temporada (Foto: Divulgação)

Características da nova camisa do Corinthians

A camisa principal, inteiramente em um tom creme claro, resgata elementos visuais do uniforme utilizado naquele jogo histórico, com o escudo do clube utilizado na década de 70, conectando passado e presente.



Já a camisa II apresenta uma versão listrada em preto e branco, com gola e mangas brancas. O modelo também mantém o escudo clássico utilizado na época, reforçando a força e a identidade de quem sempre acompanha o time dentro e fora de campo.

Em ambas as camisas, um emblema com a inscrição "INVA5Ã0 1976 - SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - 2026", posicionado na parte interna da gola, na altura da nuca, homenageia o histórico deslocamento da torcida. O uso dos números 5 e 0 no lugar das letras "S" e "O" na palavra "INVA5Ã0" reforça a celebração dos 50 anos da Invasão Corinthiana.



Além disso, a numeração dos uniformes foi inspirada no modelo usado naquela partida, com estética retrô: números mais robustos, de formato quadrado, que remetem ao estilo da época, com acabamento que simula um contorno bordado. Como detalhe adicional, o escudo do clube aparece com uma bandeira ao centro, aplicado na parte inferior dos números, uma referência às bandeiras levadas pela torcida ao Maracanã em 1976, reforçando o simbolismo histórico daquele jogo.



— Essa camisa representa muito mais do que um uniforme. Ela homenageia um dos maiores símbolos da nossa torcida, um momento em que o Corinthians mostrou sua grandeza nas arquibancadas e escreveu uma das histórias mais marcantes do futebol brasileiro. É um orgulho enorme ver esse legado eternizado — afirma Osmar Stabile, presidente do Corinthians.

Os uniformes na versão "jogador" contam com a nova tecnologia Nike Aero-Fit, evolução do Dri-FIT ADV, que prioriza a ventilação e a regulação térmica para manter o corpo seco mesmo nos momentos mais intensos da partida, elevando o conforto e a performance em campo.

A coleção "INVA5Ã0", incluindo camisas de jogo, camisa de aquecimento, camiseta casual, jaqueta, calça e shorts (Foto: Divulgação)

Filma "É Tudo Nosso"

Idealizada pela agência Wieden+Kennedy SP, a campanha "É Tudo Nosso" acompanha o lançamento dos novos uniformes do Corinthians e utiliza como referência a Invasão Corinthiana de 1976. A proposta destaca a presença da torcida alvinegra em partidas fora de casa, tomando como base a mobilização de torcedores no Maracanã, durante a semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano.

O filme da campanha resgata elementos ligados ao episódio histórico, incluindo o grito "Ão, ão, ão, começou a invasão!", entoado por torcedores na chegada ao Rio de Janeiro. A produção também revisita imagens marcantes da época por meio de releituras contemporâneas de fotografias históricas.

Segundo os organizadores, os materiais da campanha buscam relacionar o contexto de 1976 com a atualidade, reforçando a identificação da torcida com o clube em partidas disputadas fora de São Paulo.

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