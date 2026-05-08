O Internacional, em parceria com a Adidas, oficializou nesta sexta-feira (8) o lançamento do segundo uniforme para a temporada 2026. A coleção celebra as duas décadas da conquista do Mundial de Clubes, apresentando elementos que remetem diretamente ao modelo utilizado no Japão, quando o clube gaúcho atingiu o topo do futebol mundial.

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A marca alemã desenvolveu a nova camisa Away com um foco claro no resgate histórico. O grande diferencial da linha é o retorno da icônica versão de manga longa, exatamente como a utilizada pelos campeões no Estádio Internacional de Yokohama. O modelo é predominantemente branco e ostenta o emblema do clube no formato estampado na final de 2006.

O uniforme, que também possui a versão tradicional de manga curta, conta com gola polo sem botões. Nos ombros, as três listras clássicas da fornecedora aparecem em dourado, uma alusão direta à grandeza da conquista.

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— Mais do que uma camisa, esse uniforme carrega uma das maiores emoções da história do Internacional. O Mundial de 2006 vive na memória de cada colorado, e revisitar aquele momento é permitir que a torcida volte a vestir um símbolo de orgulho, coragem e conquista. É uma camisa feita para emocionar quem vive o Inter — afirma Nelson Pires, vice-presidente de Marketing do Inter.

Novo segundo uniforme, versão manga curta, do Internacional para a temporada 2026 (Crédito: Divulgação/Sport Club Internacional).

Estratégia e Pertencimento

A campanha de divulgação contou com um mix entre o elenco atual e ídolos históricos. Representando o time masculino, participaram os jogadores Allex, Bernabei e Borré, enquanto o futebol feminino foi representado por Aninha e Valéria Cantuário. O peso histórico da campanha foi garantido pela presença do técnico Abel Braga e dos atacantes Iarley e Luiz Adriano, figuras centrais da conquista em solo japonês.

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— Algumas vitórias passam. Outras viram identidade. O Mundial de 2006 mudou a forma como uma geração inteira enxergava o Internacional, e também a forma como o mundo passou a enxergar o Clube. Essa camisa nasce para homenagear aquele momento histórico, mas principalmente para lembrar quem nós somos. Cada detalhe carrega referências de Tóquio, da coragem daquele grupo e da conexão emocional que o torcedor colorado construiu com aquela conquista ao longo de 20 anos. Mais do que lançar uma camisa, queríamos transformar a memória em pertencimento outra vez — destaca Marcos Silveira, CRO do Inter.

Comercialização e Valores

O novo uniforme reserva já está disponível nos canais oficiais, incluindo a InterStore on-line, o portal da Adidas Brasil e as lojas físicas de ambas as marcas. A partir do dia 15 de maio, o produto chegará aos demais pontos franqueados e lojas esportivas do país.

Os valores de mercado foram definidos conforme as versões: o modelo masculino e o feminino serão comercializados por R$ 449,99, enquanto a versão infantil sairá por R$ 399,99. Já a desejada camisa de manga longa, principal aposta da coleção, terá o preço de R$ 599,99.

Internacional lança novo uniforme em homenagem aos 20 anos do título mundial. (Crédito: Divulgação/Sport Club Internacional)

Próximo jogo do colorado

Coritiba e Internacional se enfrentam neste sábado (9), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O confronto, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pelo Premier (pay-per-view). ▶️ Clique para assistir no Premiere.

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