O PSG está na final da Champions League pelo segundo ano seguido. Após o empate contra o Bayern de Munique, o esquadrão francês alcançou o feito de ser o 17° clube na história a se classificar para duas decisões consecutivas (2025 e 2026). Agora, o desafio será contra o Arsenal na disputa pela taça. Além da marca esportiva, a equipe da capital francesa garantiu um retorno financeiro milionário.

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Sistema de premiação da Uefa

Desde a última temporada, a Uefa reformulou a distribuição de prêmios em função do novo formato de disputa. Com mais clubes e um volume maior de partidas, a entidade estabeleceu um recorde de premiação em 2024/25, valor que foi mantido para a atual edição e deve seguir até 2027. Na atual temporada, o Arsenal lidera o ranking de ganhos com aproximadamente € 92,4 milhões (R$ 534,8 milhões), mas o clube francês vem logo atrás com números expressivos.

A Uefa destinou um total de € 2,47 bilhões (R$ 14,3 bilhões) em bonificações para os participantes desta edição. Na fase de liga, todos os 36 clubes receberam uma cota fixa de € 18,6 milhões (R$ 107,6 milhões). Somado a isso, cada vitória na etapa inicial rendeu € 2,1 milhões (R$ 12,14 milhões) e o empate pagou € 700 mil (R$ 4 milhões).

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Além dos bônus fixos e variáveis, as equipes que terminaram entre o 1º e o 8º lugar na classificação geral receberam um adicional de € 2 milhões (R$ 11,58 milhões). Já os clubes entre a 9ª e a 16ª posição, e que se classificaram para os playoffs, reembolsaram € 1 milhão (R$ 5,79 milhões).

Confira os valores pagos por fase no mata-mata

Classificação para as oitavas de final: € 11 milhões (R$ 63,67 milhões);

€ 11 milhões (R$ 63,67 milhões); Classificação para as quartas de final: € 12,5 milhões (R$ 72,36 milhões);

€ 12,5 milhões (R$ 72,36 milhões); Classificação para as semifinais: € 15 milhões por clube (R$ 86,83 milhões);

€ 15 milhões por clube (R$ 86,83 milhões); Classificação para a final: € 18,5 milhões por clube (R$ 107,10 milhões);

E quanto recebeu o PSG?

O clube de Paris acumulou um montante milionário em sua trajetória até a decisão na Hungria. Pela participação na fase de competição, o clube garantiu os € 18,6 milhões (R$ 107,7 milhões) iniciais. Com uma campanha de quatro vitórias e dois empates, somou mais € 9,8 milhões (R$ 56,73 milhões). Ao ficar na 11ª colocação e se classificar para os playoffs, o time faturou um bônus de € 1 milhão (R$ 5,79 milhões).

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Fases de mata-mata

Nos playoffs, o PSG eliminou o Monaco e assegurou € 11 milhões (R$ 63,67 milhões). Nas oitavas de final, ao superar o Chelsea, embolsou € 12,5 milhões (R$ 72,36 milhões). Já nas quartas, a vitória sobre o Liverpool rendeu outros € 15 milhões (R$ 86,83 milhões). Com a classificação sobre o Bayern nas semis, a equipe arrecadou os € 18,5 milhões (R$ 107,10 milhões) destinados aos finalistas.

No total, a equipe francesa faturou um total de € 86,4 milhões (R$ 500,13 milhões).

Veja a premiação total do PSG na Liga dos Campeões por fase

Fase de liga (fixo): 18,6 milhões de euros (R$ 106,9 milhões);

18,6 milhões de euros (R$ 106,9 milhões); Bônus extra pelos resultados (oito vitórias): 9,8 milhões de euros (R$ 96,6 milhões);

9,8 milhões de euros (R$ 96,6 milhões); Playoffs: 1 milhão de euros (R$ 5,79 milhões);

1 milhão de euros (R$ 5,79 milhões); Oitavas de final: 11 milhões de euros (R$ 63,2 milhões);

11 milhões de euros (R$ 63,2 milhões); Quartas de final: 12,5 milhões de euros (R$ 71,9 milhões);

12,5 milhões de euros (R$ 71,9 milhões); Semifinal: 15 milhões de euros em premiação (R$ 86,2 milhões);

15 milhões de euros em premiação (R$ 86,2 milhões); Classificação para a final: € 18,5 milhões por clube (R$ 107,10 milhões).

Premiações que ainda pode conquistar

Campeão: 6 milhões de euros (R$ 34,65 milhões).

Jogadores do PSG comemoram gol de Dembélé sobre o Bayern, na semifinal da Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Final da Champions: veja data, horário, local do jogo e onde assisitir

A decisão entre PSG e Arsenal acontece no dia 30 de maio, às 13h (horário de Brasília), na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. O torcedor poderá acompanhar a partida pelo SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).

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