Futebol Internacional

PSG conquista o bicampeonato e sobe no ranking de campeões da Champions League

PSG alcança o segundo troféu e se junta a potências como Juventus e Chelsea

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 30/05/2026
17:15
Marquinhos ergue taça de campeão da Champions League com a equipe do PSG
imagem cameraMarquinhos ergue taça de campeão da Champions League com a equipe do PSG (Foto: Franck Fife / AFP)
O tão sonhado protagonismo europeu do PSG deixou de ser uma promessa para se consolidar como dinastia. Ao derrotar o Arsenal nos pênaltis neste sábado (30), na Puskás Arena, em Budapeste, a equipe francesa não apenas garantiu o troféu da temporada 2025/26, mas deu um salto significativo na história do futebol continental.

Com o histórico bicampeonato consecutivo, o PSG subiu degraus importantes no ranking dos maiores campeões da Champions League. O clube francês agora deixa o bloco das equipes que venceram a "Orelhuda" apenas uma vez e entra no patamar de potências tradicionais como Benfica, Porto, Chelsea e Juventus, todos detentores de duas taças.

Enquanto o PSG escala a lista de vencedores, o topo do ranking permanece intocável e sob o domínio absoluto do Real Madrid, isolado com suas 15 conquistas. Logo atrás dos merengues, o Milan aparece com 7 títulos, seguido de perto por Liverpool e Bayern de Munique, que somam 6.

A subida do PSG também o coloca à frente de outros novos ricos da Europa que tentam cravar seu espaço no continente, como o Manchester City e o Borussia Dortmund, que figuram no grupo dos clubes com apenas um título na galeria.

🏆 Ranking atualizado dos campeões da Champions League:

  1. Real Madrid-ESP: 15 títulos
  2. Milan-ITA: 7 títulos
  3. Liverpool-ING e Bayern de Munique-ALE: 6 títulos
  4. Barcelona-ESP: 5 títulos
  5. Ajax-HOL: 4 títulos
  6. Inter de Milão-ITA e Manchester United-ING: 3 títulos
  7. Benfica-POR, Juventus-ITA, Chelsea-ING, Nottingham Forest-ING, Porto-POR e PSG-FRA: 2 títulos
  8. Borussia Dortmund-ALE, Celtic-ESC, Hamburgo-ALE, Steaua Bucareste-ROM, Olympique de Marseille-FRA, Feyenoord-HOL, Aston Villa-ING, PSV Eindhoven-HOL, Estrela Vermelha-SER e Manchester City-ING: 1 título

