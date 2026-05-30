PSG conquista o bicampeonato e sobe no ranking de campeões da Champions League
PSG alcança o segundo troféu e se junta a potências como Juventus e Chelsea
- Matéria
- Mais Notícias
O tão sonhado protagonismo europeu do PSG deixou de ser uma promessa para se consolidar como dinastia. Ao derrotar o Arsenal nos pênaltis neste sábado (30), na Puskás Arena, em Budapeste, a equipe francesa não apenas garantiu o troféu da temporada 2025/26, mas deu um salto significativo na história do futebol continental.
Relacionadas
- Futebol Internacional
PSG repete título da Champions e força vaga via ranking na Europa para o Supermundial
Futebol Internacional30/05/2026
- Fora de Campo
Atitude de Marquinhos com Gabriel Magalhães após erro viraliza: ‘Diz muito’
Fora de Campo30/05/2026
- Futebol Internacional
Convocados, Marquinhos consola Gabriel Magalhães após decisão da Champions
Futebol Internacional30/05/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Com o histórico bicampeonato consecutivo, o PSG subiu degraus importantes no ranking dos maiores campeões da Champions League. O clube francês agora deixa o bloco das equipes que venceram a "Orelhuda" apenas uma vez e entra no patamar de potências tradicionais como Benfica, Porto, Chelsea e Juventus, todos detentores de duas taças.
Enquanto o PSG escala a lista de vencedores, o topo do ranking permanece intocável e sob o domínio absoluto do Real Madrid, isolado com suas 15 conquistas. Logo atrás dos merengues, o Milan aparece com 7 títulos, seguido de perto por Liverpool e Bayern de Munique, que somam 6.
A subida do PSG também o coloca à frente de outros novos ricos da Europa que tentam cravar seu espaço no continente, como o Manchester City e o Borussia Dortmund, que figuram no grupo dos clubes com apenas um título na galeria.
🏆 Ranking atualizado dos campeões da Champions League:
- Real Madrid-ESP: 15 títulos
- Milan-ITA: 7 títulos
- Liverpool-ING e Bayern de Munique-ALE: 6 títulos
- Barcelona-ESP: 5 títulos
- Ajax-HOL: 4 títulos
- Inter de Milão-ITA e Manchester United-ING: 3 títulos
- Benfica-POR, Juventus-ITA, Chelsea-ING, Nottingham Forest-ING, Porto-POR e PSG-FRA: 2 títulos
- Borussia Dortmund-ALE, Celtic-ESC, Hamburgo-ALE, Steaua Bucareste-ROM, Olympique de Marseille-FRA, Feyenoord-HOL, Aston Villa-ING, PSV Eindhoven-HOL, Estrela Vermelha-SER e Manchester City-ING: 1 título
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias