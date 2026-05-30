PSG repete título da Champions e força vaga via ranking na Europa para o Supermundial

A épica conquista da Champions League sobre o Arsenal, neste sábado (30), na Puskás Arena, colocou o PSG no topo da Europa. Com o bicampeonato garantido, o clube francês assegurou sua classificação para a Copa Intercontinental da Fifa de 2026, em dezembro, e carimbou o passaporte para o Mundial de Clubes da Fifa de 2029.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Marquinhos ergue taça de campeão da Champions League com a equipe do PSG (Foto: Franck Fife / AFP)

Acontece que o clube parisiense já tinha o seu passaporte carimbado para o cobiçado Supermundial de 32 equipas. A classificação havia sido assegurada na temporada passada (2024/25), quando o PSG conquistou a sua primeira Champions League ao bater a Inter de Milão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pelo regulamento oficial da Fifa, cada campeão continental do ciclo de quatro anos garante o seu lugar direto no torneio. No entanto, quando uma equipa repete o título dentro do mesmo ciclo, como acabou de fazer o PSG de Luis Enrique, a vaga direta destinada ao campeão da temporada é automaticamente anulada e convertida numa vaga via ranking continental.

Enquanto o futebol europeu calcula quem vai herdar esse novo lugar, o Supermundial de 2029 vai definindo as suas principais atrações. O torneio já conta com o Flamengo, classificado pela conquista da Libertadores, e o Mamelodi Sundowns, que carimbou a sua vaga recentemente após vencer a Champions League da África (CAF) nesta temporada.

continua após a publicidade

Além do Rubro-Negro, dos sul-africanos e do próprio PSG, potências como o Al Ahli (Arábia Saudita) e o Cruz Azul (México) também aguardam o desfecho das próximas temporadas para conhecer o restante dos 32 participantes que disputarão o maior torneio de clubes do planeta.

Quem já está garantido no Supermundial da Fifa 2029?

Até o momento, os clubes que já asseguraram suas vagas para a grande competição de 2029 são:

Flamengo (Brasil) – Campeão da Copa Libertadores da América

PSG (França) – Campeão da UEFA Champions League 2024/25 e 2025/26

Mamelodi Sundowns (África do Sul) – Campeão da Champions League da CAF (África)

Al Ahli (Arábia Saudita) – Campeão da Champions League da Ásia (AFC)

Cruz Azul (México) – Campeão da Copa dos Campeões da Concacaf

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.