PSG repete título da Champions e força vaga via ranking na Europa para o Supermundial
Clube francês já tinha o passaporte carimbado
- Matéria
- Mais Notícias
A épica conquista da Champions League sobre o Arsenal, neste sábado (30), na Puskás Arena, colocou o PSG no topo da Europa. Com o bicampeonato garantido, o clube francês assegurou sua classificação para a Copa Intercontinental da Fifa de 2026, em dezembro, e carimbou o passaporte para o Mundial de Clubes da Fifa de 2029.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Convocado por Ancelotti perde pênalti, e PSG vence Champions sobre o Arsenal
Futebol Internacional30/05/2026
- Futebol Internacional
Convocados, Marquinhos consola Gabriel Magalhães após decisão da Champions
Futebol Internacional30/05/2026
- Futebol Internacional
Quem foi o melhor jogador da final da Champions League? Vote
Futebol Internacional30/05/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Acontece que o clube parisiense já tinha o seu passaporte carimbado para o cobiçado Supermundial de 32 equipas. A classificação havia sido assegurada na temporada passada (2024/25), quando o PSG conquistou a sua primeira Champions League ao bater a Inter de Milão.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Pelo regulamento oficial da Fifa, cada campeão continental do ciclo de quatro anos garante o seu lugar direto no torneio. No entanto, quando uma equipa repete o título dentro do mesmo ciclo, como acabou de fazer o PSG de Luis Enrique, a vaga direta destinada ao campeão da temporada é automaticamente anulada e convertida numa vaga via ranking continental.
Enquanto o futebol europeu calcula quem vai herdar esse novo lugar, o Supermundial de 2029 vai definindo as suas principais atrações. O torneio já conta com o Flamengo, classificado pela conquista da Libertadores, e o Mamelodi Sundowns, que carimbou a sua vaga recentemente após vencer a Champions League da África (CAF) nesta temporada.
Além do Rubro-Negro, dos sul-africanos e do próprio PSG, potências como o Al Ahli (Arábia Saudita) e o Cruz Azul (México) também aguardam o desfecho das próximas temporadas para conhecer o restante dos 32 participantes que disputarão o maior torneio de clubes do planeta.
Quem já está garantido no Supermundial da Fifa 2029?
Até o momento, os clubes que já asseguraram suas vagas para a grande competição de 2029 são:
Flamengo (Brasil) – Campeão da Copa Libertadores da América
PSG (França) – Campeão da UEFA Champions League 2024/25 e 2025/26
Mamelodi Sundowns (África do Sul) – Campeão da Champions League da CAF (África)
Al Ahli (Arábia Saudita) – Campeão da Champions League da Ásia (AFC)
Cruz Azul (México) – Campeão da Copa dos Campeões da Concacaf
💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias