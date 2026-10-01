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Athletico-PR apresenta novo uniforme para o Outubro Rosa

Peça conta com elementos relacionados à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
01/10/2026 11:56
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Camisa do Athletico-PR
Athletico-PR ganha novo uniforme para o Outubro Rosa (Foto: Divulgação)

O Athletico-PR lançou, em parceria com a Umbro, o novo uniforme para a campanha do Outubro Rosa de 2026. A camisa será utilizada na ação de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama.

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Segundo o clube, modelo tem como conceito a força e a beleza da mulher, representadas por meio de um grafismo abstrato. A peça utiliza uma base escura, com o desenho aplicado de maneira sutil sobre o tecido.

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O rosa fúcsia aparece em pontos específicos da camisa, criando contraste com a base escura. Os elementos foram distribuídos de forma a manter as características visuais do Athletico-PR.

A técnica ton-sur-ton também está presente no uniforme. O recurso integra o grafismo à base da camisa e cria diferentes níveis de profundidade no desenho.

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Camisa do Athletico-PR
Umbro apresenta camisa do Athletico-PR para o Outubro Rosa (Foto: Divulgação)

Além da composição visual, as mangas recebem detalhes em embossing relacionados à conscientização sobre a prevenção. Na parte interna da gola, há uma etiqueta ligada à FEMAMA e uma mensagem sobre o significado do Outubro Rosa.

— Quando pensamos em uma camisa de Outubro Rosa, não queremos simplesmente mudar a cor de um uniforme. Existe uma mensagem por trás dela. Neste ano, buscamos transformar conceitos como força e beleza em uma linguagem visual contemporânea, respeitando ao mesmo tempo a identidade de cada clube. O futebol tem uma capacidade enorme de gerar conversa e mobilização, e queremos usar esse alcance para contribuir com uma mensagem tão importante de conscientização e prevenção — diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

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