Fluminense deixa escapar R$ 7 milhões na Libertadores; entenda

A campanha irregular do Fluminense na Libertadores pesou no caixa do clube. Além da situação delicada dentro de campo, o Tricolor também acumula perdas financeiras importantes na competição continental. O Tricolor enfrenta o Deportivo La Guaira nesta quarta-feira (27) no Maracanã para diminuir esse impacto e buscar a classificação.

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Até aqui, o Fluminense disputou cinco partidas na fase de grupos e venceu apenas uma vez. Foram ainda dois empates e duas derrotas. Como a Conmebol paga bônus por vitória na fase de grupos, o clube deixou de arrecadar uma quantia relevante ao longo da campanha.

Cada vitória na fase de grupos da Libertadores rende 340 mil dólares, cerca de R$ 1,75 milhão na cotação atual. Se tivesse vencido os cinco jogos disputados até aqui, o clube teria embolsado cerca de R$ 8,75 milhões apenas em premiações por resultados. Ou seja, com apenas um triunfo até o momento, o Tricolor já deixou pelo caminho aproximadamente R$ 7 milhões na competição.

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O valor ainda pode aumentar na última rodada. O Fluminense enfrenta o La Guaira, no Maracanã, e uma vitória renderia mais R$ 1,75 milhão aos cofres do clube. Caso não vença, a perda total pode chegar a cerca de R$ 8,75 milhões em relação ao cenário máximo possível na fase de grupos.

Além do bônus por vitória, a própria permanência na Libertadores também vale cifras altas. A classificação às oitavas de final rende mais 1,25 milhão de dólares, cerca de R$ 6,44 milhões. Ou seja, além dos valores já desperdiçados na campanha irregular, o Fluminense corre risco de perder também a premiação do mata-mata caso seja eliminado ainda na fase de grupos.

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A situação preocupa porque impacta diretamente o planejamento financeiro da temporada. O clube montou um orçamento prevendo arrecadações esportivas importantes em 2026, principalmente após os investimentos feitos no elenco.

Se não avançar na Libertadores, o Fluminense passa a depender ainda mais de premiações nas outras competições, como Copa do Brasil e Brasileirão. A eliminação pode causar uma mudança de rota e aumentar a necessidade de vendas de jogadores na janela de transferências.

Pela participação na fase de grupos, o clube já garantiu um milhão de dólares (cerca de R$ 5,15 milhões). Somando o bônus da única vitória conquistada até aqui, o Flu arrecadou aproximadamente R$ 6,9 milhões na competição. Caso tivesse desempenho perfeito nas seis rodadas da fase de grupos, o valor poderia chegar a cerca de R$ 15,6 milhões antes mesmo do mata-mata.

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Savarino é cercado pelos marcadores do Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

O que o Fluminense precisa para se classificar na Libertadores?

O Fluminense manteve chances de classificação às oitavas de final da Libertadores ao vencer o Bolívar por 2 a 1, nesta terça-feira (19), no Maracanã. Apesar do triunfo, o Tricolor não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si e chega à última rodada pressionado no Grupo C.

Agora, com cinco pontos, mesma pontuação dos bolivianos, o time carioca precisa conseguir um resultado contra o Deportivo La Guaira, no dia 27, no Maracanã, melhor do que o do Bolívar diante do Independiente Rivadavia.

1 - Se vencer o La Guaira, torce para o Bolívar empatar ou perder.

2 - Se empatar com o La Guaira, torce para a derrota do Bolívar.

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