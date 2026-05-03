Futebol Internacional

Barcelona pode ser campeão da LaLiga neste domingo sem entrar em campo; veja cenário

Com a vitória sobre o Osasuna , catalães dependem de tropeço do Real Madrid neste domingo

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/05/2026
07:00
Jogadores do Barcelona comemoram gol marcado (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)
Jogadores do Barcelona comemoram gol marcado (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)
O Barcelona está muito perto de confirmar o título de LaLiga, o 29ª da sua história. A equipe catalã venceu o Osasuna por 2 a 1, neste sábado (2), em Pamplona, e agora depende apenas de um resultado do Real Madrid para ser campeão já neste domingo.

A conta é simples: se o Real perder para o Espanyol, o Barça conquista matematicamente o título nacional sem precisar voltar a campo. ➡️Saiba onde assistir Espanyol x Real Madrid. Caso o time merengue vença, a decisão fica adiada e pode ser sacramentada na próxima rodada, justamente no aguardado El Clásico.

Como foi a vitória do Barcelona

Mesmo com uma atuação abaixo do esperado, o Barcelona conseguiu resolver o jogo apenas nos minutos finais. A equipe até teve mais posse de bola desde o início, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances claras.

No primeiro tempo, o time chegou com perigo em uma cabeçada de Robert Lewandowski e em uma cobrança de falta de Dani Olmo, que passou por cima do gol, mas parou por aí. O ritmo caiu, e o Osasuna conseguiu equilibrar as ações sem sofrer grande pressão.

A melhor oportunidade da etapa inicial foi dos donos da casa. O atacante Ante Budimir finalizou dentro da área e acertou a trave, assustando o sistema defensivo catalão. Na etapa final, o Barcelona voltou mais agressivo e quase abriu o placar após uma cabeçada de Eric García, que foi salva em cima da linha por Alejandro Catena. A insistência, no entanto, foi recompensada na reta final.

Nos minutos decisivos, o time catalão finalmente conseguiu furar a defesa do Osasuna e garantiu a vitória por 2 a 1, com participação direta de Lewandowski e Ferran Torres na construção do resultado.

Ferran Torres comemora segundo gol do Barcelona (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

Próximos jogos de Barcelona e Real Madrid na LaLiga

Jogos do Barcelona (85 pts):

Osasuna (F) - 02/05
Real Madrid (C) - 10/05
Alavés (F) - 13/05
Real Betis (C) - 17/05
Valencia (F) - 24/05

Jogos do Real Madrid (74 pts):

Espanyol (F) - 03/05
Barcelona (F) - 10/05
Real Oviedo (C) - 14/05
Sevilla (F) - 17/05
Athletic Bilbao (C) - 24/05

