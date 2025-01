5 melhores tênis da Olympikus para correr em 2025

Se você começou 2025 com vontade de entrar para o time da corrida, está no lugar certo para começar. Listamos os 5 melhores tênis da Olympikus para correr este ano com qualidade e excelente custo-benefício!

Por ser uma marca esportiva nacional, a Olympikus apresenta um dos melhores preços do mercado atualmente e coleções de alta qualidade. Vem conferir a nossa lista!

A melhor versão já feita do tênis da Olympikus Challenger 5, que conta também com o melhor custo-benefício dessa lista.

Conta com as tecnologias Eleva +(responsável pelo amortecimento) e Gripper (borracha antiderrapante presente no solado, que ajuda na aderência e tração do tênis.

📌 Categoria: Corrida (iniciante ao intermediário)

Tênis Olympikus Challenger 5 Tênis Olympikus Challenger 5 Modelo unissex, disponível em até 6 cores. Do tamannho 34 ao 44. Comprar por R$ 299,99

Está buscando um tênis de corrida bom e barato para começar a correr em 2025? Veja essa lista e garanta o seu!

Esse tênis de corrida não é conhecido como "pau pra toda obra" à toa. Ideal para quem busca versatilidade, este modelo é perfeito tanto para treinos leves quanto para longões e competições.

Em 2024, foi eleito o tênis de corrida mais usado pelos brasileiros no aplicativo Strava.

Seu novo solado está mais resistente ao desgaste, e as tecnologias ELEVA PRO 2.0, OXITEC 2.0 e GRIPPER PLUS garantem leveza, responsividade e segurança.

📌 Categoria: Rodagem

Tênis Olympikus Corre 4 Tênis Olympikus Corre 4 O modelo é unissex e está disponível até o tamanho 44 no site oficial. Comprar por R$ 549,99

Em comemoração aos 50 anos da marca, a Olympikus se une ao Strava para lançar o Corre 4 Edição Especial Strava. O modelo chega com design vibrante em laranja, inspirado nos ícones do Strava, e detalhes em amarelo, azul e rosa.

O Corre 4 Strava estará disponível no site da Olympikus e em lojas físicas a partir de 13 de fevereiro. (Foto: Divulgação/Olympikus)

O mais novo integrante da Família Corre oferece muito conforto. Com uma entressola projetada para absorver impactos e oferecer um conforto incomparável, este tênis é ideal para corridas leves e treinos regenerativos.

Graças às tecnologias ELEVA PRO MAX, GRIPPER e HYPERSOX 2.0, ele proporciona uma experiência suave e a sensação de estar nas nuvens.

📌 Categoria: Amortecimento

Tênis Olympikus Corre Max Tênis Olympikus Corre Max Modelo unissex, disponível do tamanho 34 ao 44 no site oficial. Comprar por R$ 499,99

O primeiro tênis com placa de grafeno do mundo chega a sua terceira edição. Além da inovadora placa de grafeno, o tênis de corrida também conta com solado cocriado com a Michelin.

Este tênis é feito para corredores que desejam superar limites. Ele combina a máxima propulsão com um design leve e responsivo, e é tudo o que um corredor precisa para ir em busca do recorde pessoal - O famoso "RP"!

📌 Categoria: Super treino

Tênis Olympikus Corre Grafeno 3 Tênis Olympikus Corre Grafeno 3 Modelo unissex, disponível do tamanho 34 ao 44 no site oficial. Comprar por R$ 799,99

O SUPERTÊNIS brasileiro traz o que há de mais avançado no mundo da corrida, com espuma PEBA e uma placa de impulso que combina carbono e grafeno.

Esse é o primeiro modelo produzido no Brasil com entressola feita com 100% de Pebax® (SCF - espuma super crítica), uma super espuma presente nos melhores supertênis do mundo e um material superior ao EVA.

Aprovado pela World Athletics, é a escolha certa para quem busca bater recordes e atingir o máximo desempenho.

📌 Categoria: Super treino e competições

Tênis Olympikus Corre Supra Tênis Olympikus Corre Supra Modelo unissex, disponível do tamanho 34 ao 44 no site oficial. Comprar por R$ 1.199,99

