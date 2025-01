Comece a correr em 2025: 5 dicas simples para sair do zero

A corrida é uma das atividades físicas mais democráticas que existem, seja para melhorar o condicionamento físico, diminuir o estresse ou manter o famoso “shape”. No entanto, começar a correr requer planejamento e cuidados para evitar lesões ou problemas de saúde.

Para ajudar a iniciar essa prática, convidamos o nutricionista, personal e triatleta Ruan Peixoto (@ruanpeixotonutri), que compartilha dicas simples e valiosas baseadas em sua experiência pessoal e profissional.

Como começar a correr em 2025: Veja 5 dicas para se tornar um corredor

1. Antes de tudo, realize um check-up médico

É super importante garantir que seu corpo está preparado para o esforço físico. Um check-up médico é o primeiro passo para quem está sedentário ou possui histórico de doenças.

Ruan explica: "O check-up é essencial para avaliar a saúde do coração, identificar possíveis condições, como hipertensão ou alterações nos exames de sangue, e garantir que o corpo esteja preparado para suportar o esforço físico. Essa etapa não deve ser negligenciada, principalmente por iniciantes."

2. Comece (e nunca pule o aquecimento)

Na rua ou na esteira, o importante é começar a correr! Para Ruan Peixoto, a escolha depende do objetivo e da fase de treino. Segundo o triatleta:

“Para iniciantes, começar na esteira pode ajudar a desenvolver condicionamento com menor risco de lesões. Já para quem busca desempenho em corridas de rua, é fundamental treinar ao ar livre para se adaptar às condições reais."

Assim, combinar ambas as opções pode oferecer o melhor dos dois mundos, promovendo um treinamento mais completo e eficiente.

Dica importante: Independentemente do local escolhido, não esqueça do aquecimento, ele ajuda a reduzir os riscos de lesões e melhoram a performance durante o treino. Comece com exercícios leves, como caminhada rápida ou polichinelos, de 5 a 10 minutos antes da corrida.

3. Escolha um bom tênis de corrida

Escolher o tênis certo pode fazer toda a diferença na sua experiência com a corrida. Um calçado inadequado pode causar dores, desconforto e até lesões, como tendinites ou fascite plantar.

“O tênis certo é um aliado na corrida. Invista em um modelo confortável e, de preferência, busque orientação de um especialista para identificar o tipo de pisada. É um investimento na sua segurança e performance,” destaca Ruan.

O Corre 4, da Olympikus, foi o tênis de corrida mais usado pelos brasileiros no Strava em 2024

4. Mantenha-se hidratado e tenha uma alimentação balanceada

A hidratação é essencial para quem pratica corrida, especialmente em dias quentes. Ruan alerta que a desidratação pode comprometer o desempenho e aumentar o risco de problemas como câimbras e tonturas.

“Mantenha-se hidratado antes, durante e após o treino. Sempre que possível, escolha horários mais frescos, como o início da manhã ou o fim da tarde, para evitar a exposição ao calor excessivo,” recomenda.

No quesito alimentação, ele orienta: “Antes do treino, opte por carboidratos de fácil digestão, como frutas ou uma fatia de pão integral com geleia, para garantir energia. E depois, invista em proteínas magras para ajudar na recuperação muscular.”

5. Conte com um profissional para treinos personalizados

Ter o acompanhamento de um profissional de educação física pode transformar sua experiência com a corrida. Um treino personalizado ajuda a evitar erros comuns e potencializa os resultados.

“O profissional de educação física avalia suas condições físicas, adapta os treinos às suas capacidades e objetivos, e ajuda a evitar erros que podem levar a lesões. Esse acompanhamento é um investimento na sua evolução com segurança,” enfatiza Ruan Peixoto.

Busque um especialista que possa planejar seus treinos de acordo com sua rotina e metas.

Sobre Ruan Peixoto

Ruan Peixoto (@ruanpeixotonutri) é nutricionista esportivo, personal trainer e triatleta. Especialista em emagrecimento, ele atua no ramo do fitness há mais de 10 anos, ajudando clientes a melhorar sua performance física e saúde de forma sustentável.

Sua paixão por esportes de resistência o inspira a aplicar suas próprias estratégias nutricionais e de treinamento, com foco em otimizar resultados no triatlo e em outras modalidades.