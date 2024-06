Vai comprar o seu primeiro tênis de corrida com placa de carbono? Veja cinco modelos 

Especialistas têm sugerido que o uso desses tênis pode resultar em um aumento de 4% a 5% na velocidade dos corredores (Foto: Divulgação)







Escrito por Maria Ramos • Publicada em 05/06/2024 - 19:08 • Rio de Janeiro

Os tênis com placa de carbono estão super em alta no mundo da corrida. Mas qual é realmente o motivo da sua fama? É para todos os corredores? Listamos os principais pontos dessa tecnologia, seus principais benefícios e ainda os melhores modelos de tênis de corrida com placa para os seus treinos. Confira!

Cinco tênis de corrida com placa de carbono

1. Fila Racer Carbon

2. Nike Zoom Fly 5

3. PUMA Deviate Nitro 2

4. Olympikus Corre Grafeno 2

5. Fila Racer T2

O que é placa de carbono?

A placa de carbono é um material leve e resistente, composto por filamentos de carbono entrelaçados. A estrutura da fibra permite que ela ofereça rigidez e estabilidade, auxiliando na eficiência da passada e na propulsão durante a corrida. Além disso, também tem a capacidade de retornar energia, fornecendo uma sensação de maior impulsão ao corredor.

A Nike foi pioneira nessa tecnologia ao lançar o modelo Nike Vaporfly 4% em 2016, mas diferentes modelos de tênis podem utilizar diferentes composições e técnicas de fabricação em suas placas de carbono, caracterizando tecnologias patenteadas para cada marca. Os materiais mais utilizados nesta placa são o Carbono, o Grafeno, o Nylon, a Fibra de Vidro, e a Mista – de Nylon e Carbono.

Como funciona?

Diferentemente de outros modelos, essa placa absorve o impacto a cada passada e o transforma em energia, como um impulso extra. Em outras palavras, seu próprio peso corporal se transforma em uma mola propulsora. Ou seja, quanto mais rápido você correr, mais energia será devolvida.

Benefícios de utilizar um tênis de corrida com placa de carbono

Pesquisas e especialistas têm sugerido que o uso desses tênis pode resultar em um aumento de 4% a 5% na velocidade dos corredores. Isso, no entanto, não pode ser levado em consideração de forma isolada. É necessário preparo e técnica para melhor desempenho com o uso dessa tecnologia.

Veja cinco opções para o seu primeiro tênis de corrida com placa

Por ter uma tecnologia mais avançada, os tênis com placa de carbono podem ter um preço mais alto, mas o investimento vale a pena para qualquer corredor, mesmo os iniciantes. Veja cinco opções:

O Racer Carbon é classificado como um dos melhores tênis com placa de carbono do mercado. O modelo da Fila traz uma placa exclusiva e mais leve: a Speed Tech Carbon. Presente em toda a extensão da sola, ela é testada e aprovada por atletas profissionais.

Outro destaque desse calçado é o seu formato curvado, que alavanca a pisada e diminui o gasto de energia por passada. Por fim, a entressola, construída em EVA com menor densidade, permite mais leveza ao usuário.

Além da placa de carbono que impulsiona o corpo do usuário, o tênis Deviate Nitro 2 ainda conta com a tecnologia avançada Nitro Foam, que proporciona o máximo equilíbrio. O modelo ainda conta com resfriamento Cooladpat, que é uma tecnologia de resfriamento para manter a temperatura confortável durante a corrida.

A espuma ZoomX recém-implementada na entressola cria um sistema de amortecimento mais leve e responsivo no modelo Zoom Fly 5. Além disso, tanto o antepé quanto o calcanhar oferecem bases ligeiramente mais largas para uma plataforma estável.

Aproveite essas características para todos os fins que ajudam você a correr mais fácil, mais rápido e se divertir mais em suas corridas.

O Olympikus Corre Grafeno é o primeiro tênis do mundo com placa de Grafeno e foi projetado para corrida de alta performance. Ganha a sua segunda edição, o Corre Grafeno 2, com 241g, e 8mm de drop no solado tem 8mm. A placa de Grafeno possui tecnologia Grafenus em uma nova fórmula, de 1.8mm de espessura desenhada anatomicamente, ainda mais rígida, proporcionando máxima propulsão, com mais retorno de energia e maior efeito trampolim.

A entressola externa possui a Eleva Pro, que garante máxima resposta, mantendo o conforto e a durabilidade. Já a entressola interna foi estrategicamente posicionada em cima da placa é composta por uma fusão entre as tecnologias Eleva Pro e Grafenus, que aumenta a resiliência, garantindo a performance da propulsão.

Outra novidade para aumentar ainda mais a sua performance é a collab com a Michelin, toda a qualidade dos pneus Michelin agora no Corre Grafeno 2, com a sua borracha antiderrapante para maior aderência, segurança e resistência à abrasão, além da assinatura e logotipo Michelin aplicado na parte inferior do solado e no bico.

O tênis Fila Racer T2 conta com a tecnologia SPEED TECH, uma nova placa especialmente desenvolvida para máxima propulsão e EVER-GRIP no solado para maior tração. O modelo possui cabedal em Mesh para respirabilidade, dois tipos de amarração (uma com sistema locker e outra convencional) e puxador traseiro para ajudar no calce.

Veja a avaliação de um cliente para o modelo: "Ainda com pouco tempo de uso nesse produto específico, mas já da pra sentir o ótimo encaixe do pé ao tênis, bem confortável, o amortecimento me agradou muito, já que estou acima do peso. Não tenho do que reclamar."

Quem pode usar os tênis com placa de carbono?

Apesar de muitos acharem que o tênis de corrida com placa sirva apenas para atletas de elite e ainda que a tecnologia do tênis com placa de carbono possa ser melhor aproveitada por profissionais, nada impede que os atletas amadores a utilizem.

Pontos negativos dos tênis com placa de carbono

Apesar dos benefícios potenciais, é preciso considerar os pontos negativos associados aos tênis com placa de carbono.

A espuma expansiva utilizada nesses calçados é mais leve, o que os torna mais instáveis, podendo causar desequilíbrio durante a corrida.

Por isso, os tênis com placa de carbono não são tênis indicados para uso excessivo. Treinos específicos ou provas, por exemplo, podem ser ótimos momentos para utilizá-lo. Durante os treinos do dia a dia, pelo contrário, já não é tão recomendado pelos especialistas.