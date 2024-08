Creatina com melhor custo-benefício em 2024: Veja lista

A creatina é indicada para quem faz atividades como musculação, luta, futebol e corrida.







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 16:19 • Rio de Janeiro

Grande aliada no mundo fitness, a creatina é um dos suplementos mais indicados para quem pratica atividade física, com benefícios excepcionais para quem busca melhorar a força, a resistência e o desempenho geral. Com tantas opções disponíveis em 2024, como saber qual creatina possui o melhor custo-benefício?

É hora de potencializar o resultado do seu treino! E para ajudar a facilitar a sua busca pela creatina certa, o Lance! Indica separou uma lista de marcas para suplementação com o melhor custo-benefício em 2024. Confira!

5 marcas de creatina com bom custo-benefício

1- Creatina Black Skull

2- Creatina Max Titanium

3- Creatina Integralmedica

4- Creatina Dark Lab

5- Creatina Growth

O que é creatina e quais são seus benefícios?

A creatina é um composto naturalmente sintetizado pelo corpo a partir de três aminoácidos: glicina, metionina e arginina. Embora seja possível obtê-la por meio da alimentação, principalmente em peixes e carnes, sua versão em suplemento se destaca pela alta concentração e eficácia.

Entre os benefícios da creatina, estão: aumento da força muscular, permitindo treinos mais intensos e eficazes. Além disso, ela contribui significativamente para o ganho de massa muscular, promovendo uma recuperação mais rápida entre as séries e reduzindo a fadiga muscular.

Veja nosso top 5 creatina com melhor custo-benefício e saiba os motivos

Na hora de escolher a melhor creatina para a sua rotina, é importante priorizar profissionais qualificados para adequar sua alimentação (nutricionista) e seu treino (educador físico). Entre as melhores marcas em nossa pesquisa, estão:

A Creatina Black Skull Turbo possui 3g de creatina por dose. Ela potencializa a força, melhora a performance e acelera o ganho de massa muscular. Além de sua alta pureza, este suplemento é ideal para quem deseja resultados rápidos e eficazes, sendo uma ótima escolha tanto para iniciantes quanto para atletas experientes.

A creatina da Max Titanium é uma das mais vendidas da Amazon. Suplemento com creatina pura, sem adição de sabor, ideal para aumentar a força muscular e a performance nos treinos. Promove a síntese de ATP, fundamental para exercícios de alta intensidade.

Essa é uma ótima opção para quem não pode comprar produtos importados, mas não abre mão de uma boa qualidade. A creatina da Integralmedica poussui ótimo custo-benefício e uma das preferidas pelos atletas que buscam aumento de força e ganho de massa muscular.

Sua fórmula pura, sem aditivos, faz dela a opção perfeita para quem busca resultados visíveis e duradouros nos treinos.

Apesar de estar em quarto lugar em nosso ranking, a Dark Lab também pode ser considerada entre as marcas de creatina com melhor custo-benefício de 2024. Sua fórmula oferece uma combinação poderosa de creatina monohidratada e beta-alanina, proporcionando não apenas o aumento de força e potência, mas também uma maior resistência muscular durante treinos intensos.

A Creatina Monohidratada Growth é reconhecida pela sua pureza e alta concentração, garantindo máximo desempenho para quem busca melhorar a força, potência e resistência nos treinos. Cada dose fornece 3g de creatina, favorecendo a síntese de ATP e, consequentemente, aumentando a energia muscular.

É a escolha certa para quem quer atingir novos patamares nos treinos, e ainda com bom custo-benefício.

Qual a diferença entre creatina em pó ou em cápsula?

A creatina pode ser encontrada em cápsulas ou em pó e, na prática, não existe uma opção melhor ou pior. Tudo depende do uso que você pretender fazer: se quer usá-la em preparos, junto a vitaminas ou sucos, prefira a creatina em pó. Agora, se precisa de mais praticidade - caso pretenda fazer uso do suplemento saindo do trabalho para academia, por exemplo -, prefira a creatina em cápsula.

Veja abaixo uma opção de creatina em cápsula com ótimo custo-benefício:

Qual é o melhor horário para tomar creatina?

Uma dúvida frequente entre os praticantes de atividades físicas é sobre o momento ideal para tomar creatina: antes ou após o treino? A verdade é que a creatina é eficaz independentemente do horário em que é consumida, mas confira algumas considerações que podem ajudar a otimizar seu uso:

👉 A creatina funciona através do acúmulo nos músculos ao longo do tempo, por isso, tomar a suplementação diariamente é essencial para alcançar os melhores resultados. Isso significa que o horário do consumo não é tão crucial quanto a regularidade.

👉 O horário de consumo pode ser ajustado de acordo com seus objetivos pessoais. Se você busca um aumento imediato de energia e desempenho, pode preferir tomar creatina antes do treino. Por outro lado, se a recuperação muscular é a prioridade, consumi-la depois do treino pode ser mais interessante. No entanto, a diferença entre esses horários é mínima.

👉 O mais importante, acima de tudo, é a consistência. Consumir creatina regularmente, sem falhas, é o que garantirá os benefícios a longo prazo, independentemente do horário em que você a tome.

A creatina em pó pode ser utilizada em receitas, junto a vitaminas ou sucos.