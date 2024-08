Treino de corrida iniciante: 8 semanas para correr 5km

A planilha de treino é uma lista de atividades para realizar durante o período determinado pelo profissional







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 11:42 • Rio de Janeiro

Correr é uma das atividades físicas mais acessíveis e benéficas para a saúde. Para quem ainda não tem o hábito, começar pode parecer desafiador, mas um bom treino de corrida ajuda qualquer iniciante a sair do lugar e conquistar os primeiros 5km!

Para ajudar você a começar a correr, desafiamos o personal trainer Allan Coutinho (@allancoutinhoseupersonal), a desenvolver uma planilha com treino de corrida para iniciante no início dessa nova jornada. O treino de corrida guiado por um personal é importante para que o corredor iniciante não se lesione e comece devagar.

Além disso, para ajudar nesse começo saudável, é importante também procurar um bom par de tênis. Por isso, listamos também 5 tênis de corrida excelentes para correr os primeiros 5km. Confira!

Em geral, modelos mais leves são mais indicados para corridas de até 5km

O que precisa saber antes de começar seu treino de corrida iniciante

Antes de pular para o treino de corrida para iniciante, é fundamental consultar um médico, especialmente se você tem alguma condição de saúde preexistente. Um check-up completo garante que você está apto para começar a correr sem riscos à sua saúde.

✅ Tenha equipamento adequado: Invista em roupas leves e respiráveis, além de um bom par de tênis de corrida (veja algumas dicas abaixo). Roupas confortáveis e adequadas ajudam a prevenir irritações e melhoram a performance.

✅ Não negligencie o aquecimento: Um aquecimento adequado prepara seus músculos e articulações para o exercício, reduzindo o risco de lesões. Caminhe e faça alongamentos dinâmicos antes de correr. Após a corrida, faça alongamentos estáticos para ajudar na recuperação muscular.

✅Não esqueça de beber água: A hidratação é crucial. Beba água antes, durante (se necessário), e após a corrida. Em dias quentes, considere levar uma garrafa de água ou planeje rotas que passem por vendas de água.

Os melhores tênis para correr 5km em 2024

Desde a Nike à adidas, passando pela Fila, Olympikus ou Mizuno, as marcas mais conhecidas do mundo da corrida oferecem alguns dos modelos mais eficazes para completar os primeiros 5km da forma mais rápida e mais confortável. São eles:

Prepare-se em 8 semanas para seus primeiros 5km com nosso treino de corrida iniciante

O Lance Indica! convidou o personal trainer Allan Coutinho para criar o seu treino de corrida iniciante e alcançar os primeiros 5km. O profissional, atento às necessidades de um corredor iniciante, preparou um programa de 8 semanas para você começar a dar um gás no treino de corrida. Confira abaixo!

👉 Instruções Gerais:

Aquecimento: Inicie cada sessão com 5-10 minutos de caminhada rápida ou trote leve.

Alongamento: Realize alongamentos dinâmicos antes e alongamentos estáticos após o treino.

Ritmo de Corrida: Mantenha um ritmo confortável, onde seja possível conversar.

Recuperação: Utilize os dias de descanso para recuperação ativa ou descanso completo.

Hidratação e Nutrição: Mantenha-se hidratado e siga uma dieta equilibrada para suportar os treinos.

Semana 1: Iniciando a Jornada

Treino 1: 1 minuto de corrida + 2 minutos de caminhada (repita 8 vezes)

Treino 2: 30 minutos de caminhada rápida

Treino 3: 1 minuto de corrida + 2 minutos de caminhada (repita 8 vezes)

Treino 4: 30 minutos de caminhada rápida

Semana 2: Estabelecendo a Base

Treino 1: 2 minutos de corrida + 3 minutos de caminhada (repita 6 vezes)

Treino 2: 30 minutos de caminhada rápida

Treino 3: 2 minutos de corrida + 3 minutos de caminhada (repita 6 vezes)

Treino 4: 30 minutos de caminhada rápida

Semana 3: Aumentando a Resiliência

Treino 1: 3 minutos de corrida + 2 minutos de caminhada (repita 6 vezes)

Treino 2: 35 minutos de caminhada rápida

Treino 3: 3 minutos de corrida + 2 minutos de caminhada (repita 6 vezes)

Treino 4: 35 minutos de caminhada rápida

Semana 4: Construindo a Distância

Treino 1: 4 minutos de corrida + 2 minutos de caminhada (repita 5 vezes)

Treino 2: 35 minutos de caminhada rápida

Treino 3: 4 minutos de corrida + 2 minutos de caminhada (repita 5 vezes)

Treino 4: 35 minutos de caminhada rápida

Semana 5: Consistência no Ritmo

Treino 1: 5 minutos de corrida + 2 minutos de caminhada (repita 4 vezes)

Treino 2: 40 minutos de caminhada rápida

Treino 3: 5 minutos de corrida + 2 minutos de caminhada (repita 4 vezes)

Treino 4: 40 minutos de caminhada rápida

Semana 6: Aumentando a Confiança

Treino 1: 6 minutos de corrida + 2 minutos de caminhada (repita 4 vezes)

Treino 2: 40 minutos de caminhada rápida

Treino 3: 6 minutos de corrida + 2 minutos de caminhada (repita 4 vezes)

Treino 4: 40 minutos de caminhada rápida

Semana 7: Preparação para a Meta

Treino 1: 8 minutos de corrida + 2 minutos de caminhada (repita 3 vezes)

Treino 2: 45 minutos de caminhada rápida

Treino 3: 10 minutos de corrida + 2 minutos de caminhada (repita 3 vezes)

Treino 4: 45 minutos de caminhada rápida

Semana 8: Alcançando os 5km

Treino 1: 12 minutos de corrida + 2 minutos de caminhada (repita 2 vezes)

Treino 2: 45 minutos de caminhada rápida

Treino 3: 15 minutos de corrida + 2 minutos de caminhada (repita 2 vezes)

Treino 4: Corrida contínua de 5 km ou 30 minutos de corrida leve

Benefícios da corrida de rua

Existem diversos benefícios para quem adiciona a corrida na rotina do dia a dia. Para trazer uma especialista no assunto, o Lance! Indica conversou também com a nutricionista Luiza Ferraz (@nutriferraz), que esclareceu os principais benefícios que a atividade exercício proporciona na saúde de quem pratica.

“A corrida traz uma série de benefícios para a saúde geral, incluindo a melhora da capacidade cardiovascular, o fortalecimento muscular, a perda de peso e o aumento da resistência. Ela também contribui para a saúde mental, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade, além de promover uma sensação de bem-estar devido à liberação de endorfinas. A corrida regular também pode melhorar a qualidade do sono e aumentar a longevidade” — Luiza Ferraz, nutricionista.