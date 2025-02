Os melhores suplementos com até 50% de desconto no Mercado Livre

Início de ano é época de renovar o estoque de whey protein, creatina e outros itens fitness! Para te ajudar nessas escolhas, listamos os melhores suplementos com desconto no Mercado Livre.

A lista traz ofertas de até 50% OFF. Confira!

Os melhores suplementos com desconto no Mercado Livre

O Whey Protein 100% Pure da Integralmedica oferece 21g de proteína concentrada. Está disponível em potes de 900g ou 1,8kg, e até mesmo em sachês.

Com baixo teor de carboidratos, gordura e sódio, é perfeito para o pós-treino, auxiliando na manutenção da massa magra.

O pote de 900g está R$ 109,00 no Mercado Livre. Aproveite!

O pote de 900g está R$ 109,00 no Mercado Livre.

O Morning Shot Renova Be é um Shot Matinal de energia com 11 ativos poderosos com ação estimulantes e termogênicas, como creatina, gengibre e guaraná em pó, pensado para dar mais vida à sua rotina.

A combinação exclusiva da Creatina com Morning Shot da Renova Be fornece os ativos necessários para promover mais disposição e desempenho durante as atividades físicas e do dia a dia.

+ De R$ 285,57 por R$ 194,19 no Mercado Livre (31% OFF!)

A combinação exclusiva da Creatina com Morning Shot da Renova Be fornece os ativos necessários para promover mais disposição e desempenho durante as atividades físicas e do dia a dia.

De R$ 285,57 por R$ 194,19 no Mercado Livre (31% OFF!)

👉 MODO DE USO: Basta misturar uma dose de Creatina + Morning Shot Renova Be em 200mL de água gelada.

O Pré treino Exquenta +Mu é feito com ingredientes naturais, que não dão efeitos colaterais negativos.

Ele contém ingredientes selecionados carinhosamente para acelerar o metabolismo, tirar a sensação de fadiga e ajudar a ter um melhor rendimento na atividade física!

+ De R$ 179,99 por R$ 107,64 no Mercado Livre!

De R$ 179,99 por R$ 107,64 no Mercado Livre!

A creatina é um suplemento que ajuda a aumentar a força e o desempenho em exercícios de alta intensidade, como levantamento de peso ou sprints.

A creatina da Soldiers Nutrition está com 45% de desconto no Mercado Livre, por R$ 70,90. Aproveite!

A creatina da Soldiers Nutrition está com 45% de desconto no Mercado Livre, por R$ 70,90.

