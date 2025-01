Whey Protein: Veja quais são os 3 mais buscados do momento

Início de ano é época de renovar o estoque de suplementos e para te ajudar nessas escolhas, listamos os 3 whey protein mais buscados do momento na internet!

Entre tantos no mercado, algumas marcas se destacam pela alta procura e popularidade entre os consumidores. Veja abaixo a lista.

Com 31g de proteína por porção, o Top Whey Protein 3W da Max Titanium é o Whey mais buscado do momento!

Ele conta com três tipos de proteínas do soro do leite em sua composição: concentrada, isolada e hidrolisada. Ou seja, é uma fórmula exclusiva da Max Titanium, que faz desse whey um produto ainda mais potente.

Ele pode ser um ótimo suplemento para te ajudar a aumentar a saciedade!

Top Whey Protein 3W Max Titanium - A porção conta com 31g de proteína e 166 calorias.

O Whey da Growth é considerado por muitos o melhor whey protein do mercado. Possui alta concentração de proteína (24g por porção) e bom custo-benefício.

A Growth é famosa por oferecer suplementos com ótimo preço e qualidade, então se você está buscando whey bom e barato, essa pode ser a opção!

Whey Protein Concentrado Growth - Disponível na embalagem de 1kg. A porção conta com 24g de proteína!

O Whey Protein DUX é considerado um dos melhores whey protein, principalmente pelo equilíbrio de carboidrato e gordura.

É também um dos melhores wheys do mercado quando falamos em sabor! Disponível nos sabores: Baunilha, Chocolate, Cookies and Cream, Morango, Banana, Banoffe, Butter Cookie, Cappuccino, Coco e Sem Sabor.

Whey Protein Concentrado DUX - A porção conta com 22g de proteína e 124 calorias.

Quais são os tipos de whey disponíveis no mercado?

Existem três tipos principais de whey protein: concentrado, isolado e hidrolisado.

Para te ajudar na escolha, veja a dica do nutricionista Ruan Peixoto (@ruanpeixotonutri):

"Se você é iniciante, o whey concentrado pode ser a melhor opção. Para atletas ou pessoas com restrições alimentares, o whey isolado ou hidrolisado oferece benefícios adicionais."

Já o whey isolado é o melhor tipo para quem busca menor concentração de gordura e carboidratos.

Sobre isso, o nutricionista, Ruan Peixoto, diz: "O whey isolado passa por um processo de filtração que remove a maior parte da lactose, tornando-o seguro e eficaz para aqueles que têm essa intolerância."

Por fim, temos o whey protein hidrolisado. Esse tipo de whey passa pelo processo de hidrólise, ou seja, processo que facilita a absorção da proteína pelo corpo.

Sendo assim, ele é o melhor whey protein para quem quer rápida entrega de nutrientes.

Sobre Ruan Peixoto

Ruan Peixoto (@ruanpeixotonutri) é nutricionista esportivo, personal trainer e triatleta. Especialista em emagrecimento, ele atua no ramo do fitness há mais de 10 anos, ajudando clientes a melhorar sua performance física e saúde de forma sustentável.