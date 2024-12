Descubra qual foi o tênis mais usado pelos corredores em 2024

A corrida de rua foi definitivamente um dos esportes de maior sucesso em 2024, levando muitas marcas e modelos de tênis a ganharem fama por não saírem dos pés dos corredores.

Segundo relatório do Strava, plataforma de registro e acompanhamento de atividades esportivas do mundo, com cerca de 135 milhões de membros ativos em mais de 190 países, sendo o Brasil a segunda maior comunidade (19 milhões), o modelo Nike Pegasus liderou a preferência no mundo.

No Brasil, o tênis que não saiu dos pés dos corredores foi o Corre 4, da Olympikus, lançado em setembro deste ano.

Veja tudo sobre os tênis mais usados pelos corredores em 2024 abaixo!

Nike Pegasus 41: O tênis mais usado no mundo em 2024

Lançado em julho deste ano, o modelo que já fazia sucesso entre os corredores encantou na mais nova edição: o Pegasus 41.

Campanha de lançamento do Nike Pegasus 41 (Divulgação/Nike)

A novíssima entressola de espuma ReactX, que é 13% mais responsiva que a tecnologia React anterior.

Além, o amortecimento responsivo no Pegasus oferece ainda mais energia para uma corrida confortável e diária

Nike Pegasus 41 Nike Pegasus 41 Disponível em até 5 cores, do tamanho 34 ao 43 no site oficial da Nike. Comprar masculino por R$ 949,99 Comprar feminino por R$ 949,99

+ Só usa tênis Nike? Veja os melhores modelos para todos os níveis de corredores

Olympikus Corre 4: O tênis mais usado pelos corredores brasileiros em 2024

Feito por corredores brasileiros, o tênis Olympikus Corre 4 é um dos modelos mais famosos da corrida de rua.

O modelo possui tecnologia de amortecimento ELEVA PRO 2.0, proporcionando máxima resposta, conforto, durabilidade e menor deformação.

Em sua nova versão, conta com solado ainda mais resistente. Compre agora o modelo mais usado pelos corredores brasileiros no Strava em 2024!

Olympikus Corre 4 Olympikus Corre 4 O modelo é unissex e está disponível até o tamanho 44 no site oficial. Comprar por R$ 499,99 na Olympikus

+ Clique e veja também mais opções de cores e tamanhos no site da FutFanatics.